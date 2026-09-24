María del Monte, a punto de desnudarse en su primer libro y con una incógnita en el aire: ¿hablará de Antonio Tejado?

María del Monte está a punto de abrir una nueva página en su trayectoria profesional. La artista sevillana, conocida por una carrera vinculada a la música y la televisión, se lanza ahora al mundo editorial con su primer libro, Si el corazón se equivoca, se le perdona, una publicación en la que, según ella misma ha avanzado, hablará de sus propias experiencias, de su manera de entender la vida y también de algunas de las decepciones que ha encontrado por el camino. El libro llegará a las librerías el próximo 7 de octubre y, aunque María ha querido dejar claro que no se trata de una obra escrita desde el morbo ni pretende ejercer de gurú, sus palabras han despertado expectación por el momento vital en el que sale a la luz.

La cantante ha adelantado algunos detalles durante su asistencia en Sevilla a la entrega del Premio Andaluz de las Bellas Artes al compositor Manuel Alejandro, una figura fundamental de la música española y autor de canciones tan conocidas como Mi gran noche, interpretada por Raphael, Como yo te amo, popularizada por Rocío Jurado, Lo mejor de tu vida, de Julio Iglesias, o Te quiero, te quiero, de Nino Bravo. Allí, ante los medios de comunicación, María del Monte confirmó que la publicación está prácticamente a punto de llegar a las manos de los lectores y explicó qué podrán encontrar en sus páginas. «Sale prontito, prontito, el día 7 si Dios quiere», aseguró antes de marcar distancias con cualquier expectativa de encontrar en el libro un relato basado exclusivamente en sus episodios más mediáticos.

«Tampoco es un libro de morbo ni de cosas de esas», afirmó la artista, que define su primera incursión literaria como una obra «un poquito más profunda» en la que ha querido plasmar sus propias experiencias y su particular manera de ver las cosas. Una descripción que permite intuir que Si el corazón se equivoca, se le perdona tendrá un componente muy personal, aunque la cantante no ha querido desvelar hasta qué punto se adentrará en algunos de los episodios más delicados que ha protagonizado en los últimos años. «Me lo propusieron, me ha apetecido y lo he hecho», explicó con naturalidad, dejando claro que se trata de un proyecto que ha afrontado porque le apetecía contar su propia visión y compartir parte de lo aprendido durante su trayectoria.

María del Monte también ha querido dejar claro que no pretende presentarse como una experta que tenga respuestas para todo. «Sin llegar a ser coach, porque no lo soy ni quiero», apuntó. Una declaración que encaja con la intención que ha transmitido al hablar de su libro: no ofrecer una especie de manual de vida, sino compartir experiencias y reflexiones desde su propia perspectiva. Y entre esas experiencias también estarán, como ella misma ha reconocido, las decepciones que inevitablemente aparecen a lo largo de cualquier vida. «Como todo el mundo en toda una vida he tenido decepciones», confesó la artista cuando fue preguntada por esta cuestión.

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Su reflexión sobre las decepciones resulta especialmente significativa por el momento personal en el que llega esta publicación. «La vida es eso, unas veces viene bien dada y otras regular. Mal dada solo viene cuando alguien se te va», explicó María, haciendo referencia a las distintas etapas y golpes que pueden aparecer a lo largo del camino. La artista ha optado por hablar de estas circunstancias desde una perspectiva general, sin entrar en detalles concretos sobre las personas o situaciones que podrían haber inspirado determinadas páginas de su libro.

Y es precisamente ahí donde aparece una de las grandes incógnitas que rodean a Si el corazón se equivoca, se le perdona. La publicación verá la luz apenas unas semanas antes de uno de los momentos más delicados para María del Monte: el juicio por el robo sufrido en su vivienda en agosto de 2023, un episodio que la cantante vivió junto a su mujer, Inmaculada Casal, después de que varios encapuchados irrumpieran de madrugada en su domicilio y las amenazaran. La investigación judicial situó a Antonio Tejado, sobrino de María del Monte, como uno de los acusados por su presunta implicación en los hechos, algo que él ha negado. La causa está pendiente de juicio y, según la información difundida sobre el procedimiento, la Fiscalía solicita una elevada pena de prisión para el ex de Chayo Mohedano.

El interés por el libro aumenta precisamente por la posibilidad de que María del Monte haya decidido plasmar en sus páginas cómo ha afrontado una situación que, además de la dimensión judicial, tiene una evidente vertiente familiar. Sin embargo, la artista ha preferido mantener el misterio y no ha confirmado si hablará expresamente de Antonio Tejado o del traumático robo. Por ahora, sus declaraciones apuntan más hacia un libro de experiencias y reflexiones que hacia una crónica de los acontecimientos que han marcado su vida más reciente.

Además, octubre podría poner nuevamente a la artista frente a una situación especialmente incómoda. La celebración de la boda de Chema Tejado, hermano de Antonio, podría propiciar un reencuentro entre tío y sobrino si finalmente ambos acuden al enlace. María del Monte estaría entre los invitados, aunque por el momento no ha confirmado públicamente cuál será su decisión ni cómo afrontaría ese posible encuentro. Todo ello sucede prácticamente al mismo tiempo que llega a las librerías su primer libro, una coincidencia temporal que inevitablemente ha elevado la expectación alrededor de la publicación.

Por ahora, María del Monte no quiere alimentar las especulaciones. Ha optado por presentar Si el corazón se equivoca, se le perdona como un proyecto íntimo, construido desde sus propias experiencias y desde una forma muy concreta de entender los golpes y las alegrías de la vida.