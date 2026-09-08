El robo en la casa de Rocío Osorno hace revivir a María del Monte su peor pesadilla: «Sigo con terapia»

El robo en la casa de Rocío Osorno se ha convertido en una de las noticias más comentadas de los últimos días. Y aunque ha abierto un gran debate sobre si exponerse públicamente, de manera excesiva, puede afectar directamente a la seguridad personal, lo cierto es que a otros también les ha reabierto heridas del pasado. Es, por ejemplo, el caso de María del Monte, quien, tras conocer lo ocurrido con la influencer, no ha podido evitar revivir el episodio traumático que vivió en agosto de 2023, cuando varios hombres encapuchados entraron en su domicilio y sustrajeron joyas y relojes de alta gama valorados aproximadamente en un millón de euros.

«Es algo que siempre está ahí. Yo no puedo hablar de ese tema porque estamos pendientes de que se celebre el juicio. Pero es verdad que te remueve todo», comenzaba a decir a los micrófonos de Europa Press en las inmediaciones de Atresmedia. Aprovechando su intervención, la artista revelaba que había tenido la oportunidad de hablar personalmente con Rocío Osorno tras lo ocurrido y confirmaba que, afortunadamente, «estaba bien». Sin embargo, basándose en su propia experiencia, la cantante advertía de que las secuelas emocionales de un episodio de estas características pueden permanecer durante mucho tiempo. «De hecho, aunque esté bien, el miedo lo tiene. Las cosas como son», señalaba, dejando claro que recuperar por completo la sensación de seguridad no resulta sencillo después de vivir un suceso así.

Por otro lado, María también confesaba que continuaba recibiendo ayuda personal para tratar de superar las consecuencias psicológicas que le dejó el robo. Aunque aseguraba encontrarse mejor, admitía que todavía le quedaba camino por recorrer. «Espero poder olvidarlo un poco con el tiempo. Pero sí, vamos mejor. Bien sin entrar en detalles, diría», sentenciaba.

Cabe destacar que, antes de estas declaraciones, la andaluza también habló sin tapujos sobre cómo se encontraba tres años después del robo que ocurrió en su casa y del que su sobrino ha sido acusado de autor intelectual. Y lo hizo desde el plató de Y ahora Sonsoles, el espacio televisivo donde suele colaborar semanalmente.

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«Es algo que sigo teniendo dentro, la sensación de miedo, la incertidumbre, que son dos palabras que detesto porque paralizan. Es más que miedo, es pánico», contaba. De esta manera, el reciente robo de la casa de Rocío Osorno ha llevado a María del Monte a recordar uno de los capítulos más difíciles de su vida, cuyas consecuencias todavía intenta dejar atrás con el paso del tiempo y la ayuda de la terapia.