Rocío Osorno graba a dos ladrones irrumpiendo en su casa con su familia dentro: «He salido corriendo gritando»

Rocío Osorno ha vivido uno de los peores momentos de su vida. Mientras la influencer y diseñadora se encontraba en su propia casa junto a su familia, ha sorprendido a dos ladrones irrumpiendo en su domicilio. La creadora de contenido estaba en la parte de arriba de la vivienda, grabando contenido para sus redes sociales, cuando vio algo que le llamó la atención. Una ventana que siempre mantiene cerrada estaba abierta y eso hizo saltar todas las alarmas.

La reacción de la influencer fue inmediata. Cuando se dio cuenta de que dos ladrones habían entrado en su vestidor, comenzó a gritar y salió corriendo de la vivienda. Ha sido la propia Rocío Osorno la que ha contado todo lo sucedido a través de sus redes sociales. «Aviso que lo que voy a subir es fuerte por si hay alguien sensible, pero acaba de pasar en mi casa», comenzaba advirtiendo en Instagram.

En esos momentos también se encontraba en el domicilio Coco, exmarido de Rocío Osorno y diputado nacional de Vox por Granada, cuya presencia facilitó que pudieran reaccionar rápidamente. La propia creadora de contenido explicó que había llegado aproximadamente una hora antes del asalto y que, nada más detectar lo que estaba sucediendo, solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Acto seguido, en el siguiente story de Instagram, la creadora de contenido ha publicado el vídeo en el que se pueden observar a dos encapuchados accediendo al domicilio a través de una ventana. Esta se encuentra en una habitación que funciona como el vestidor de Rocío Osorno. Los delincuentes comienzan a registrar los cajones en busca de joyas y terminan saliendo de la vivienda. Unas imágenes, cuanto menos, escalofriantes.

Posteriormente, Rocío Osorno ha compartido un texto en el que resume lo cruda que ha sido la situación. «Estoy en shock», comienza. El relato de la influencer continúa: «Estábamos todos en casa. Estaba yo justo grabando arriba cuando he entrado y, gracias a Dios, he visto la ventana abierta (está siempre cerrada). Me he dado cuenta de que había alguien y he salido corriendo gritando».

A continuación, explica que su exmarido y padre de sus dos hijos también se encontraba en el domicilio: «Menos mal que Coco acababa de llegar hacía una hora y hemos llamado corriendo al 112 y ha venido la Guardia Civil en cuestión de minutos, pero ya se habían ido». Sobre lo ocurrido, Rocío Osorno comparte además una confesión que aumenta todavía más la preocupación: «Nos han dicho que es el cuarto robo de la noche en el Aljarafe y que posiblemente sean los mismos».

Las imágenes que ha publicado la creadora de contenido han comenzado a circular rápidamente por redes sociales y son muchos los que se han volcado con Rocío Osorno tras conocer lo sucedido. Más allá de las pérdidas materiales que haya podido provocar el robo, ahora comienza lo más complicado: quitarse el susto del cuerpo después de descubrir que, mientras estaba en el interior de su propia casa, dos individuos habían conseguido entrar y recorrer su intimidad con total impunidad.