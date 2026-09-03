Hay días en los que las redes sociales dejan de ser un simple escaparate para convertirse en una prolongación de lo que sucede en la calle. Este 2 de septiembre, Día de Ceuta, ocurrió precisamente eso. Mientras miles de personas salían a las calles de distintas ciudades españolas para mostrar su apoyo a la ciudad autónoma, numerosos rostros conocidos hicieron lo mismo y compartieron con sus seguidores cómo vivieron una jornada marcada por las banderas de España, los mensajes de respaldo a los ceutíes y la reivindicación de la españolidad de Ceuta.

Los VIPs que han acudido a las manifestaciones

Entre los famosos que quisieron implicarse estuvieron Fran Rivera y Lourdes Montes. El matrimonio no se limitó a compartir un mensaje desde casa, sino que acudió junto a sus hijos a una de las concentraciones celebradas en Andalucía. Después, ambos dejaron constancia de la jornada a través de sus redes sociales. El torero apareció entre la multitud acompañado del pequeño Nicolás, mientras Lourdes Montes compartía imágenes de la concentración. Una estampa familiar en la que los Rivera Montes se mezclaron con el resto de asistentes entre niños, banderas españolas y mensajes de apoyo a Ceuta. El hijo de Carmina Ordóñez y Paquirri también quiso dejar clara su postura con unas palabras desde Ronda: «Desde Ronda, apoyamos a todos los caballas». Un mensaje breve con el que el torero expresó públicamente su respaldo a los ceutíes en una jornada que terminó congregando a miles de personas.

En Madrid, otra de las caras más reconocibles fue Ágatha Ruiz de la Prada. La diseñadora acudió a Cibeles, uno de los puntos donde se concentró una multitud rodeada de banderas españolas. Y, como suele ser habitual en ella, su estilismo tampoco pasó inadvertido: camiseta de rayas rojas y blancas con un gran corazón amarillo y una colorida falda de inspiración pop. Una elección muy reconocible dentro del particular universo estético de la diseñadora.

Otra de las protagonistas fue Luna Lozano, hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos. La joven se sumó a la concentración madrileña y compartió imágenes de una auténtica marea humana avanzando entre banderas de España. Su presencia resulta especialmente llamativa por el camino que ha elegido, lejos de la televisión que convirtió a sus padres en personajes muy populares. Luna se ha formado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y acaba de graduarse en la Universidad de Bath. Un perfil muy diferente al de sus padres y que ayuda a entender su creciente interés por cuestiones relacionadas con la actualidad y la política internacional, también a través de las redes sociales.

Pero no fueron los únicos famosos que hicieron público su respaldo a Ceuta. Raquel Revuelta compartió imágenes de una de las concentraciones acompañadas de un mensaje de orgullo, mientras Rocío Osorno mostró en sus historias a sus hijos envueltos en banderas españolas antes de salir a la calle.

Carla Barber también se hizo eco de la movilización a través de sus redes sociales. Por su parte, Rocío Camacho publicó una reflexión en la que animaba a respaldar a Ceuta al margen de partidos políticos y siglas.

Así, las redes de numerosos rostros conocidos se llenaron durante la jornada de banderas españolas y ceutíes, imágenes familiares y fotografías de unas concentraciones que reunieron a varias generaciones. En Madrid, Cibeles quedó abarrotada. Las cifras ofrecidas por las administraciones fueron muy diferentes —50.000 asistentes según la Delegación del Gobierno frente a los 150.000 estimados por el Ayuntamiento—, pero ambas dan una idea de la dimensión de una convocatoria que se reprodujo en numerosos municipios.

Detrás de las movilizaciones estaba la crisis migratoria desencadenada tras las entradas masivas registradas a finales de julio. Las concentraciones reclamaron soluciones para Ceuta y estuvieron acompañadas de consignas como «Ceuta no se vende, Ceuta se defiende».

Una jornada en la que la actualidad política también encontró eco entre los famosos. Desde Fran Rivera y Lourdes Montes hasta Ágatha Ruiz de la Prada, Raquel Revuelta, Rocío Osorno o Carla Barber, fueron varios los rostros conocidos que decidieron mostrar públicamente su apoyo a Ceuta, convirtiendo sus perfiles sociales en un reflejo de lo que durante horas se vivió en las calles.