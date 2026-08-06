Rocío Osorno convierte este total look blanco bordado de Parfois en el uniforme estrella para la vuelta a la oficina

Parfois tiene el uniforme estrella para la vuelta a la oficina, un total look blanco bordado que nos hará pensar que estamos en Ibiza y no frente al ordenador. La vuelta a la rutina después de un verano cargado de altas temperaturas y de descanso, puede ser dura. Se recomienda hacerse con unas buenas compras que nos ayudarán a motivarnos un poco más para arrancar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Una ropa que nos acompañe a unas jornadas en las que realmente podremos empezar a visualizar ciertos detalles que hasta la fecha no sabíamos. Es momento de buscar unas prendas que nos servirán para ofrecer una imagen totalmente renovada y en plena forma. Con un color de lo más inspirador, nada mejor que un tono blanco para darle a nuestro día a día un punto de luz y de alegría. Por lo que, quizás tendremos que tomar ejemplo de una influencer con mucho estilo Rocío Osorno, que nos descubre un dos piezas de Parfois de lo más especial, parece hecho a mano o directo de un mercadillo de las islas.

El uniforme estrella para la vuelta a la oficina

La vuelta a la oficina siempre suele ser compliacada. En especial, si descubrimos la esencia de un tipo de desplazamiento que no nos gusta nada de nada. Sobre todo, si nos centramos en una ropa que en estos días puede ser más complicada de encontrar.

Salir a la calle y hacerlo de la mejor manera posible, con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos darán ese detalle especial que puede acabar siendo el mejor detalle para estos días. Buscamos la combinación de piezas para ir a trabajar con el aire acondicionado, pero también para salir a unas calles en las que el asfalto hace que suban las temperaturas hasta límites insospechados.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que el blanco se suma a un uniforme de trabajo de lo más especial. La mezcla de un color intenso con algunos detalles que pueden convertirse en el mejor aliado de un plus de buenas sensaciones.

Este conjunto de Parfois que nos enseña Rocío Osorno en sus redes es un sueño hecho realidad.

El total look blanco bordado de Parfois de Rocío Osorno

Las redes sociales de Rocío Osorno se rinden ante una marca de ropa que ha conseguido ser una de las más deseadas de los últimos tiempos. En especial, si descubrimos la esencia de este tipo de elementos que van de la mano y que pueden ser básicos.

Un conjunto que podemos llevar junto o separado, que nos ayudará a sumergirnos de lleno en un plus de buenas sensaciones o de elementos que pueden ser los que buscamos. Las prendas con personalidad, más allá de las que todo el mundo consigue, puede ser esencial.

Es momento de poner en práctica un descubrimiento de bajo coste que parece sacado del armario de la abuela o hecho por ella. Ese blanco que siempre es tendencia cuando llega el buen tiempo, se convierte en el buque insignia de una colección de Parfois que impresiona.

Tal y como se presenta esta marca que ha conquistado a media España: «Parfois es una franquicia procedente de Portugal que fue fundada en 1994 por Manuela Medeiros. Su sueño era hacer excepcionales e irresistibles complementos de moda asequibles para cualquier bolsillo. Las bases de su negocio son crear diseños propios en amplias colecciones con productos atractivos actualizados semanalmente y a precios asequibles. Con esta propuesta la firma ha conseguido posicionarse como una importante marca de moda con un crecimiento medio anual del 26% desde 2013. Es esencial que haya coordinación y uniformidad entre las diferentes tiendas en el proceso de creación de valor para que los clientes reconozcan la marca por sus características específicas y sea fácilmente identificable».

Consigue hacer el sueño realidad con un dos piezas que puede llevarse junto o separado. Con unos vaqueros este top con bordados puede quedar de cine. Es un buen aliado del estilo veraniego, pero también ideal para la oficina, en estos días en los que necesitamos descubrir la esencia de este tipo de piezas.

La falda con la que combina este top, tiene un aire bohemio y de lo más cómodo. Es una opción recomendable para esos días en los que queremos apostar por un look veraniego, pero también profesional y práctico. Es una falda también para llevar a la maleta para una escapada de fin de semana o para conseguir este tipo de elementos que acabarán marcando la diferencia. Hazte con este tipo de piezas que no suman 75 euros las dos y te ayudarán a emprender la vuelta a la oficina con otro aire.