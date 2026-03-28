Son de Parfois y son perfectas para todos tus looks de la Semana Santa en Sevilla: planas y combinan con todo

En cualquier armario bien pensado, contar con un calzado es fundamental para adaptarse a las exigencias del día a día sin renunciar al estilo. Las bailarinas se han consolidado como una opción imprescindible gracias a su equilibrio entre elegancia y practicidad, permitiendo crear looks variados. Las de Parfois son planas y combinan con todo, su diseño atemporal las convierte en aliadas perfectas tanto para jornadas largas como para ocasiones más formales.

La marca presenta las bailarinas de piel con tira y hebilla, disponibles por 39,99 euros. Esta temporada, estos zapatos vuelven a situarse entre las principales tendencias, destacando especialmente los modelos de piel con tira y hebilla por su aire refinado y contemporáneo. Las bailarinas de piel con tira y hebilla de presentan perforaciones que aportan transpirabilidad, una tira en el empeine con hebilla que permite ajustar el pie con precisión y una plantilla acolchada que garantiza comodidad durante todo el día. Su punta puntiaguda estiliza la silueta, mientras que la suela de poliuretano termoplástico ofrece resistencia y flexibilidad.

Parfois: sus bailarinas planas y combinan con todo

En cuanto a su composición, cuentan con corte de piel vacuno, forro combinado, plantilla de piel y suela técnica. Son ideales para combinar con vaqueros rectos, vestidos fluidos o trajes ligeros, junto a bolsos estructurados o accesorios minimalistas.

Para mantenerlas en buen estado, conviene limpiarlas con productos específicos, evitar la humedad y guardarlas protegidas.

Las características de las bailarinas de piel con tira y hebilla

Bailarinas de piel con perforaciones

Este detalle no solo aporta un diseño más atractivo y moderno, sino también mejora la transpirabilidad del calzado. Las pequeñas perforaciones de las bailarinas planas y combinan con todo permiten una mejor circulación del aire, evitando la acumulación de humedad y proporcionando mayor frescura, especialmente en días cálidos o durante largas jornadas de uso.

Tira en el empeine con hebilla

Uno de los elementos más distintivos de este modelo. La tira no solo añade un toque estético elegante y ligeramente retro, sino que también cumple una función práctica fundamental: permite ajustar el calzado al pie de forma segura.

Esto evita deslizamientos al caminar y mejora la estabilidad, algo especialmente valorado en bailarinas.

Terminación puntiaguda

A diferencia de las clásicas bailarinas redondeadas, la punta en forma afilada estiliza visualmente el pie y alarga la silueta. Este detalle aporta un aire más sofisticado y elegante, permitiendo que el calzado se adapte tanto a looks informales como a estilismos más formales.

Plantilla acolchada en las bailarinas que combinan con todo

Pensada para ofrecer un extra de confort, la plantilla acolchada amortigua cada paso, reduciendo la presión en la planta del pie. Esto convierte a estas bailarinas en una opción ideal para el uso diario, incluso durante muchas horas seguidas, ya sea en el trabajo, paseos o viajes.

Suela resistente

El poliuretano termoplástico destaca por su resistencia, ligereza y flexibilidad. La suela proporciona una buena amortiguación y agarre, facilitando una pisada más cómoda y segura.

Además, su durabilidad asegura que el calzado mantenga su buen estado durante más tiempo.

Composición

Corte: 100% piel vacuno.

Forro: 50% piel vacuno, 40% piel vacuno, 10% poliéster.

Plantilla: 100% piel vacuno.

Suela: 100% poliuretano termoplástico.

Ideas de outfits: las bailarinas que combinan con todo

Look diario

Combina las bailarinas con unos vaqueros rectos, camiseta básica blanca y una chaqueta ligera. Añade un bolso tipo shopper para un estilo cómodo.

Estilo oficina

Apuesta por un pantalón de pinzas, blusa fluida y blazer estructurada. Las bailarinas aportan elegancia sin sacrificar comodidad.

Look urbano

Combina las bailarinas con pantalones cargo, top ajustado y una cazadora denim para un aire moderno y desenfadado.

Outfit romántico

Úsalas con un vestido midi vaporoso y accesorios delicados como collares finos o un bolso pequeño.

Conjunto de noche

Combínalas con un vestido negro sencillo y accesorios llamativos para lograr un equilibrio entre sofisticación y confort.

Consejos y cuidados para mantener las bailarinas que combinan con todo

Limpia las bailarinas con un paño suave y productos específicos para piel.

Evita el contacto directo con el agua para preservar la calidad del material.

Utiliza hormas o rellenos para mantener su forma original cuando no las uses.

Guárdalas en un lugar seco y protegido del polvo, preferiblemente en su caja o en bolsas de tela.

Aplica crema hidratante para piel de vez en cuando para evitar que se resequen o agrieten.

Alterna su uso con otros zapatos para prolongar su vida útil.

Parfois: estilo contemporáneo y versatilidad en cada colección

La marca, reconocida por su enfoque en la moda accesible y actual, presenta cada temporada colecciones que combinan tendencia, funcionalidad y diseño. Esta firma portuguesa se caracteriza por ofrecer accesorios, bolsos y calzado con una estética moderna y femenina.