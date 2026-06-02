Los expertos coinciden: para tener la clavícula marcada como la de la Reina Letizia tienes que hacer estos ejercicios

Uno de los rasgos físicos más comentados de la imagen de la reina Letizia son sus clavículas marcadas. El llevar una alimentación equilibrada y realizar ejercicios enfocados en la parte superior del cuerpo, como los hombros, la espalda o la postura, ayuda a la definición y estilización de la clavícula. Letizia Ortiz comenzó a mostrar una musculatura y definición notables en sus brazos, hombros y clavículas alrededor del año 2020. Un cambio físico que se produjo principalmente por sus entrenamientos de calistenia.

Según el portal web de guías y tutoriales en línea, WikiHow, las recomendaciones principales para lograr una clavícula marcada se basan en la alimentación y el ejercicio. La definición de esta zona depende principalmente de mantener un porcentaje de grasa corporal saludable y fortalecer los músculos que rodean los hombros, el cuello y la parte superior de la espalda.

En el caso de la reina Letizia, alterna ejercicios que utilizan su propio peso corporal con otros entrenamientos funcionales como: TRX, pesas, bandas elásticas y yoga. Estos ejercicios permiten trabajar la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio, siendo esto el resultado de sus brazos tonificados. Además, Letizia Ortiz dispone de un entrenador personal, entrenamientos funcionales enfocados en movimientos naturales (split squat) y, más allá de la estética, busca un enfoque saludable.

Recomendación de los expertos

Los expertos recomiendan la combinación de una dieta equilibrada rica en proteínas, frutas, verduras y alimentos poco procesados con ejercicios específicos como elevaciones de hombros, aperturas de brazos, trabajo de espalda, flexiones y rutinas de fortalecimiento del tren superior. Por otro lado, mejorar la postura corporal ayuda a que las clavículas sean más visibles y a estilizar la silueta.

Resultados

El resultado no es inmediato ni el mismo para todas las personas, ya que la genética y la estructura ósea también influyen, pero tener una rutina constante de actividad física y hábitos saludables puede favorecer en gran medida una apariencia más definida en esta zona del cuerpo.