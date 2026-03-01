Pasear está bien pero este ejercicio que se hace en 30 segundos es mejor para tu metabolismo

Fact checked

Hay muchos ejercicios, pero en los últimos años, despunta uno para mejorar tu metabolismo. Las sentadillas son uno de los ejercicios más completos y accesibles dentro del entrenamiento físico. Se caracterizan por no necesitar equipamiento sofisticado y pueden adaptarse a distintos niveles de condición física, desde principiantes hasta deportistas avanzados. Su eficacia radica en que englobar múltiples grupos musculares al mismo tiempo, lo que favorece tanto el fortalecimiento como el gasto energético. Además, cuando se ejecutan con una técnica adecuada, contribuyen a mejorar la postura, la estabilidad y la movilidad.

Por muchas razones, profesionales del ejercicio y la salud las recomiendan como parte fundamental de una rutina equilibrada y funcional. Desde una perspectiva integral, las sentadillas no solo impactan en la estética corporal, sino también en la salud musculoesquelética y mejorar el metabolismo. Según NB Ejercicio y Salud, este movimiento activa piernas, glúteos, abdomen y músculos espinales, favoreciendo una postura correcta en la vida diaria. Por su parte, expertos de WebMD destacan que fortalecen tendones, ligamentos y huesos, ayudando a prevenir lesiones en rodillas y tobillos. Además, desde Fisioterapia Cranium subrayan la importancia de una ejecución técnica adecuada para evitar sobrecargas en la zona lumbar y cervical. Así, las sentadillas representan una herramienta eficaz para mejorar la calidad de vida y el rendimiento físico general.

El ejercicio mejor para tu metabolismo

Los beneficios de las sentadillas para fortalecer el tren inferior

Uno de los principales beneficios de las sentadillas es el fortalecimiento del tren inferior. Este ejercicio trabaja de manera intensa los glúteos y los cuádriceps, considerados músculos clave para la movilidad y la estabilidad corporal.

Según WebMD, también se activan los isquiotibiales, los músculos de la cadera y los gemelos, lo que convierte a la sentadilla en un movimiento global y funcional. «El fortalecimiento de estas zonas no solo mejora la apariencia física, sino que resulta fundamental para actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o cargar peso», mencionan.

Además, al desarrollar una musculatura sólida, se reduce el riesgo de lesiones en rodillas y tobillos, ya que los tejidos que rodean estas articulaciones se vuelven más resistentes y estables.

Las sentadillas queman calorías y permiten controlar el peso

Otro beneficio destacado del ejercicio para tu metabolismo es su capacidad para quemar calorías. Al englobar grandes grupos musculares de forma simultánea, el gasto energético aumenta considerablemente.

En este sentido, miembros de NB Ejercicio y Salud señalan que, aunque el protagonismo lo tenga el tren inferior, el tren superior también se mantiene activo durante el movimiento, lo que incrementa la demanda física. «Este mayor esfuerzo contribuye al control del peso corporal y puede formar parte de estrategias para perder grasa», comentan.

Desde WebMD indican que las sentadillas también favorecen el metabolismo y ayudan a mantener una composición corporal saludable. «Al combinarse con una alimentación equilibrada y otros ejercicios cardiovasculares, potencian los resultados en la reducción de kilos de más», destacan.

¿Cómo las sentadillas favorecen la postura corporal?

El ejercicio que mejora tu metabolismo influye directamente en la postura. Al activar el abdomen y los músculos espinales, favorecen una alineación adecuada de la columna vertebral. NB Ejercicio y Salud destaca que una ejecución correcta ayuda a mantener la espalda bien colocada, lo que repercute positivamente en la vida diaria.

Asimismo, este ejercicio fortalece huesos y mejora la densidad mineral ósea, especialmente en la columna y la parte inferior del cuerpo, tal como señala WebMD. Esto resulta importante para prevenir problemas asociados al envejecimiento.

«Además, la práctica regular contribuye a mejorar la flexibilidad, ya que mantiene activos tendones y ligamentos, ralentizando la pérdida de elasticidad propia de la edad», aseguran.

La técnica correcta en las sentadillas

Para obtener los beneficios mencionados, la técnica es fundamental. WebMD recomienda colocarse con los pies separados y paralelos, bajar flexionando las rodillas y apoyar el peso en los talones, manteniendo el pecho erguido. La alineación de la cabeza y la espalda debe ser neutra para evitar sobrecargas innecesarias.

Los especialistas de Fisioterapia Cranium advierten sobre errores comunes, como curvar la espalda o permitir que las rodillas colapsen hacia dentro durante el descenso. También desmiente el mito de que la rodilla no puede sobrepasar la punta del pie, señalando que un ligero sobrepaso equilibra las tensiones entre rodilla y zona lumbar.

¿Cuántas sentadillas hacer al día?

Este ejercicio para mejorar tu metabolismo va perfecto a diario. Ahora bien, ¿cuántas sentadillas hacer cada día? Depende de las condiciones físicas de cada persona. En concreto, la experta Beatriz Crespo menciona que hay que realizar 30 sentadillas diarias, que puede parecer exigente si se concentran en un solo momento, pero dividirlas en tres bloques de 10 repeticiones —mañana, tarde y noche— transforma el desafío en una meta alcanzable.