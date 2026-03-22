Colas kilométricas en Parfois por los zuecos color sandía que triunfan este 2026

Los zuecos destalonados son tendencia. Y por esto los vamos a ver en cantidad de marcas para esta primavera y verano. Nos hemos fijado en los zuecos color sandía de Parfois, que son un complemento más que atractivo que debes tener. Te contamos de qué forma obtenerlos y cómo es su destacado diseño.

En Parfois y también en El Corte Inglés para esta marca, tenemos estos zapatos tan especiales. Son las sandalias de tacón de mujer de piel con tachuelas decorativas. En color rojo eleva el look de cualquier persona, y son perfectas tanto si se van con jeans y camisetas de colores como cuando queremos lucir los zuecos con vestidos mucho más elegantes. Tiene unas características realmente especiales y que debes conocer antes de comprarlas. Te encantarán.

Los zuecos color sandía que triunfan

Estas sandalias de tacón de mujer de piel las encontramos adornadas con tachuelas decorativas que añaden un toque moderno y sofisticado. Con un diseño abierto y un cómodo tacón medio de 4 cm, son perfectas para cualquier ocasión.

A destacar su confección en piel, que asegura durabilidad y confort, mientras que la suela sintética proporciona un agarre óptimo. Ideal para lucir un estilo chic sin sacrificar la comodidad.

Material exterior

100% Piel

Material interior:

100% Piel

Suela

100 Sintético

Características especificas

Tipo de altura tacón: medio (de 3 a 6 cm)

Alto de tacón: 4 cm

Suela: sintético

Puntera: redonda

Cierre: sin cierre-Abiertos

Cuál es el precio de los zuecos color sandía de Parfois

Los tienes tanto en la web de la marca como en la de El Corte Inglés por un precio de 69,99 euros en varias tallas, de la 36 a la 41. Comprar online ofrece cantidad de ventajas, como es su sistema eficaz y rápido de compra. Si ya sabes tu talla de calzado, en especial para Parfois, entonces no hace falta probarte nada. Se obtiene directamente con darle a un botón.

Primero te llevas una prenda top que es total tendencia. Luego puedes comprar las prendas de forma realmente fácil y en un clic. Por esto te llega luego en casa sin que te tengas que mover. ¡Luce estos zuecos en el color que elijas!

Cuándo llevar los zuecos color sandía

Optar por modelos de mayor resistencia, como los zuecos de Parfois, ayuda a reducir el impacto ambiental asociado a la sobreproducción de calzado de baja calidad.

Su precio accesible los hace todavía más atractivos, consolidándose como una opción de estilo inteligente para quienes buscan combinar diseño, confort y durabilidad en un solo producto.

Ya sea para un look casual, de oficina o para un outfit más simple de fin de semana, este zapato puede adaptarse fácilmente a distintas ocasiones. Se trata de una apuesta ideal para looks informales, con vaqueros y camisetas, pero que también puede combinarse con prendas más sofisticadas para darles un aire desenfadado.

En este caso, para un estilo de oficina relajado, puede combinarse con un pantalón de cintura alta y una blazer ligera.

Cómo guardar los zapatos para que no se estropeen

Cuidado del medio ambiente

El almacenamiento adecuado de los zapatos también está relacionado con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. Guardar los zapatos en un lugar adecuado ayuda a prolongar su vida útil, reduciendo la necesidad de reemplazarlos constantemente y evitando el desperdicio innecesario.

Además, algunos materiales sintéticos o plásticos utilizados en la fabricación de calzado pueden ser contaminantes si no se cuidan apropiadamente.

Evita la humedad prolongada

Aunque tienen suela de goma, no están diseñadas para la lluvia intensa. En días lluviosos, es mejor optar por calzado impermeable.

Rotación del calzado

Alterna su uso con otros zapatos durante la semana. Esto permite que el material se recupere y reduce el desgaste por uso continuo.

La expansión de los zuecos

Son de diversos materiales, enfocados especialmente a la madera que es como se confeccionan las más tradicionales.

Cuero: es un material clásico y duradero, a menudo utilizado en zuecos de alta calidad.

Madera: esta base de madera es una característica tradicional de los zuecos, popular en estilos más rústicos y bohemios.

Tenemos diseños variados también: con estilos inspirados en los zuecos tradicionales suecos con una suela de madera gruesa y una parte superior de cuero. Y zuecos con detalles decorativos como tachuelas, bordados, estampados o incluso adornos metálicos.

Una marca consolidada: Parfois

Se trata de una marca conocida por su habilidad para interpretar las tendencias actuales y convertirlas en accesorios accesibles, modernos y fáciles de combinar.

La marca, reconocida por su enfoque en la moda accesible y actual, presenta cada temporada colecciones que combinan tendencia, funcionalidad y diseño. Esta firma portuguesa se caracteriza por ofrecer accesorios, bolsos y calzado con una estética moderna y femenina.

Elegir productos Parfois es apostar por piezas que destacan por su diseño, resistencia y comodidad, adaptándose a la vida diaria sin perder elegancia.