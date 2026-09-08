El lema de vida de Viktor Frankl que te hará reflexionar: «Cuando ya no podemos cambiar una situación, la vida nos desafía a cambiarnos a nosotros mismos»

A lo largo de la vida se crean situaciones que no dependen de las decisiones tomadas por una persona. Una pérdida, una ruptura, un fracaso profesional o un cambio inesperado son algunos detonantes que alteran los planes y que no se pueden cambiar. Estas circunstancias son capaces de transformar la forma de mirar la vida. La frase del psiquiatra y filósofo Viktor Frankl: «Cuando ya no podemos cambiar una situación, la vida nos desafía a cambiarnos a nosotros mismos», esconde un sufrimiento intenso por parte de su autor. El profesional de las reflexiones sobrevivió a varios campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial y detalla que el ser humano quiere encontrar significado hasta en las circunstancias más devastadoras.

El significado de la reflexión

La cita de Frankl profundiza en el control que es capaz de ejercer una persona sobre las situaciones que vive. Un control que se utiliza sobre todo cuando el individuo no puede dominar lo que sucede, pero sí puede decidir cómo responder ante lo ocurrido. Por lo tanto, para el experto, la libertad interior del ser humano es algo que no se debe perder. A su vez, no habla de la desaparición del dolor como algo que se rebasa con facilidad y positivismo, sino como algo propio a lo que hay que dar un sentido para conseguir eliminarlo. Así que la clave se encuentra en el cambio de enfoque, pensando en cómo afrontar lo que sucede.

Las posibles soluciones

Algunas soluciones para solventar la adversidad son la logoterapia, una corriente psicológica que sitúa la búsqueda de sentido como uno de los elementos centrales de la existencia humana. El pensamiento del experto está marcado por sus experiencias complejas. Además, en su obra publicada en 1946 y que responde al nombre de El hombre en busca de sentido, expone que hasta en circunstancias extremadamente difíciles puede existir un espacio para encontrar un propósito y decidir cómo afrontar la realidad.

En la actualidad

El mensaje de Viktor Frankl recorre a día de hoy las redes sociales y plantea qué hacer cuando no se tiene poder para cambiar lo sucedido. La clave se encuentra en aceptar que existen límites y, de esta manera, se da un paso hacia delante para recuperar la capacidad de acción. Así que no se trata de negar el dolor ni de considerar una situación complicada fácil, sino de identificar cuáles son los aspectos que todavía dependen de uno mismo. El cambio de perspectiva, modificación de una decisión, búsqueda de ayuda, aprender de una experiencia o establecer nuevas prioridades son algunas de las formas en las que una persona responde ante una circunstancia adversa.

¿Dónde se sitúa la clave?

La reflexión del especialista se resume en el control, es decir, no todo recae en el control de una persona. Aunque su manera de afrontar lo que sucede sí que lo está. Por lo tanto, cuando una persona intenta cambiar una situación complicada, la clave se sitúa en cambiar la relación mantenida con ella. El especialista invita a mirar la dificultad desde la perspectiva de que las circunstancias no pueden cambiar, ya que la transformación real se encuentra en la forma en la que lo afronte una persona.