El desgarrador relato de la ex novia del campeón de Baleares de MMA detenido por acoso: «Tengo miedo de morir por su culpa»

La víctima del que fuera campeón de Baleares de MMA (artes marciales mixtas), recientemente detenido por acosar durante horas a su ex pareja en las inmediaciones de la plaza del Tubo de Palma, ha decidido romper su silencio. La joven ha querido hacer público el infierno que está viviendo debido a las constantes amenazas que ha recibido por parte del que fuera su pareja sentimental.

La joven asegura que, desde el pasado jueves en el que transcurrieron los hechos, vive sumida en un estado de constante alerta. «Siento mucho miedo», confiesa, hasta el extremo de temer seriamente por su propia vida. «Estoy asustada de morir por su culpa. Temo que, para que la justicia haga de su parte, me deba pasar algo más grave, como estar muerta. Sólo quiero que le den lo que se merece para que pare», indica en declaraciones a este periódico.

El impacto del acoso ha calado de forma devastadora en su salud mental y en su rutina diaria. Según relata la propia víctima, el episodio le ha derivado en graves perjuicios psicológicos que la mantienen maniatada en su día a día. «No soy capaz ni de levantarme de la cama, ya no puedo hacer una vida normal. Solo soy una chica que quiso demasiado a una persona incorrecta y que solo recibía dolor», manifiesta con aflicción.

Lejos de ceñirse únicamente a la figura del deportista, el acoso se habría extendido a su entorno más cercano. La víctima señala de forma directa a la familia del arrestado, a la que acusa de haberse sumado a este hostigamiento continuado: «No he parado de recibir insultos y amenazas. Mi situación no se la deseo ni a mi peor enemigo», explica invadida por una profunda tristeza.

La gravedad de la situación queda respaldada por los propios atestados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Uno de los elementos que más preocupa a los investigadores a cargo del caso es la valoración policial del riesgo del arrestado. La evaluación ha arrojado un resultado de 5 sobre 5, la máxima puntuación contemplada en los protocolos de protección. Como consecuencia de ello, el expediente ha sido catalogado policialmente bajo la premisa de «riesgo extremo».

La joven advierte de que el perfil violento del detenido trasciende el ámbito de la pareja y representa una amenaza latente para el conjunto de la sociedad. «No es solo un peligro para mí, sino para todas las personas de la ciudad. Recordemos que él también ha amenazado a chicos; es un peligro para todos», concluye.

Hay que recordar que durante la mañana en la que fue detenido, el individuo estuvo mandando mensajes amenazantes a su ex novia tanto por Whatsapp como por correo electrónico mientras la esperaba a que saliera del centro escolar, incumpliendo la orden de alejamiento que tenía respecto a ella.

Este periódico ha publicado este mismo lunes los textos enviados por el arrestado, todos ellos con un tono amenazante y asegurando que si no conseguía la información que quería, acabaría estampándose adrede con su motocicleta, tal y como terminó sucediendo.

«Estoy hasta la polla, te juro que si esta tarde no sé la verdad, lío la de Dios. Y si hace falta, antes de entrar preso, me estampo. Y a mamar. Estoy cansado de que os riáis de mí. Como te salgas de este grupo sin contestar, por mi abuela que se lía», fueron algunos de los whatsapps que le envió el individuo durante la mañana del jueves.

Minutos después, el joven recurrió al Gmail al ver que no obtenía contestación alguna por parte de su ex. «Si antes de las 11 no me has desbloqueado y me respondes a lo que el chaval contó, me presento en tu colegio y me da igual que avises a quien quieras porque sabes que no entro», escribió.

Tras escribir todos estos mensajes mientras esperaba a que la víctima saliera del centro educativo, el arrestado aceleró con su moto a una gran velocidad y se estrelló a propósito contra un coche. Después del accidente, se levantó del suelo con un brazo lesionado y trató de abandonar el lugar a pie. Un policía fuera de servicio y una enfermera consiguieron interceptarlo y retenerlo hasta la llegada de las patrullas. Finalmente, fue trasladado a un centro hospitalario para ser atendido de las lesiones sufridas.

Una vez recibió asistencia médica, fue puesto a disposición judicial. Al tratarse, según las fuentes consultadas, de la primera ocasión en la que habría incumplido una orden de alejamiento, el detenido quedó en libertad con cargos, aunque con nuevas medidas de control.

Entre ellas se encuentra la colocación de una pulsera de seguimiento telemático y la prohibición de acercarse a menos de 500 metros de su expareja. El dispositivo permitirá controlar el cumplimiento de la medida de alejamiento. En caso de que el joven vuelva a incumplirla, será detenido de forma inmediata y, según las mismas fuentes, podría ingresar en el centro penitenciario de Palma.