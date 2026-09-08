Almeida insta a los madrileños a teletrabajar el próximo jueves 10 y viernes 11 de septiembre: el motivo y las zonas más afectadas

Con motivo del regreso de la Fórmula 1 este fin de semana en la capital, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha recomendado a todas las oficinas y empresas cercanas al entorno de Ifema Madrid y Valdebebas el teletrabajo para sus empleados los días jueves 10 y viernes 11 de septiembre. El objetivo de esta medida es minimizar los problemas de movilidad y evitar el colapso ante un evento que prevé atraer a unas 350.000 personas.

La celebración del Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid se dará en el circuito semiurbano Madring. El circuito internacional está ubicado en la zona noreste de Madrid, en el distrito de Barajas. Un trazado semiurbano que se extiende entre los recintos de IFEMA Madrid y el desarrollo residencial de Valdebebas, a tan sólo unos minutos del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Zonas afectadas y restricciones por la F1

Los cortes oficiales y las limitaciones de acceso comenzarán desde el jueves 10. El barrio más afectado será San Antonio de las Cárcavas y todo el perímetro aledaño a Ifema Madrid.

Las zonas sometidas a controles especiales estarán delimitadas por vías principales como la avenida Maruja Mallo, la calle Margarita Xirgú, el Camino de Montoro, la calle Emma Penella, la calle Francisco Umbral, la calle de la Ribera del Sena y las glorietas de Edimburgo, Pascual Bravo y Manuel Muñoz Monasterio.

Refuerzo del transporte público por la F1

Dado que el acceso con vehículo privado estará limitado, las autoridades han establecido medidas para atender la demanda de transporte. La línea 8 de metro será la arteria principal del transporte público. Se reforzarán trenes, sumando apoyo en las líneas L4 y L5 en las horas de mayor afluencia.

La estación de Renfe de Valdebebas con conexión en las líneas C-1 y C-10 incrementará sus frecuencias el viernes 11 de septiembre, operando con trenes cada 5 o 7 minutos en hora punta para asumir hasta 10.000 pasajeros por hora. Por otro lado, se pondrán en marcha 5 lanzaderas especiales totalmente gratuitas para lidiar con la afluencia de personas que quieran llegar al Madring.