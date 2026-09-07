Los pilotos de Fórmula 1 se rinden a Madring: «Será un circuito con carácter y dificultad»

No queda nada. Después del GP de Italia de Fórmula 1 en Monza, llega el turno del renovado GP de España, que se celebrará en Madrid. El circuito de Madring se estrena en el Mundial y lo hace después de acumular halagos por parte de la parrilla. No han pisado aún el asfalto del semiurbano de IFEMA y Valdebebas, pero ya lo han probado en simuladores y las sensaciones durante la temporada no han podido ser mejores.

Así lo reveló desde Monza su principal embajador, Carlos Sainz. El piloto madrileño correrá en casa el fin de semana del 11 al 13 de septiembre y no puede tener más ganas de hacerlo. Como señaló a la conclusión de la carrera previa a este GP de España de Fórmula 1, los pilotos, tras probarlo en sus simuladores, han quedado sorprendidos de cómo será el trazado. «Lo que está claro es que es un circuito muy complicado, muy espectacular», desvelaba el de Williams.

«Todos lo hemos dicho tras hacerlo en el simulador, que nos ha sorprendido lo complicado que es y lo difícil que será», desvelaba sobre el circuito de Madring, tras finalizar la competición en Monza. Lo siguiente será el GP de España y Carlos Sainz tiene claro que «será un circuito con carácter, con dificultad, no un circuito más que se añade al calendario porque sí».

Madring llega para quedarse, puesto que ha firmado un contrato de larga duración hasta 2035. El piloto español tiene claro que, tras la primera toma de contacto, después de que se celebre el primer gran premio en él, habrá que sacar conclusiones y, si hay algo que cambiar, hacerlo. «Si es demasiado o si hay que cambiar alguna curva o algún piano o lo que sea, pues ya habrá tiempo con el paso de los años para ir mejorando», apuntaba.

En los últimos días, Sainz ha empezado a notar lo que es ser la cara visible de la Fórmula 1 de este GP de España. De hecho, en Monza fue preguntado en varias ocasiones. El madrileño correrá en casa, algo que hasta la fecha nunca había sucedido, puesto que el Gran Premio se celebraba en Montmeló. Y Sainz quiere que quede la mejor de las sensaciones de este novedoso circuito, que irrumpe en el calendario 45 años después de la última prueba que albergó la capital, en 1981 en el Jarama.

Antes de que comenzara el GP de Italia, Sainz hacía otra valoración del circuito de Madring. «Mirando así al circuito, de primeras no parece haber puntos de adelantamiento claros, e igual es una de las cosas que después de la primera carrera se puede mejorar. Si les damos información al circuito y ellos quieren mejorar, todo el mundo quiere ver carreras con adelantamientos y habrá que encontrar la manera. Y ahí es donde podré también aportar mi granito de arena para ver de qué manera se puede mejorar», destacaba.