De la Fuente: «Que tomen nota, me encantaría ganar el Balón de Oro»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación para analizar el encuentro que enfrenta en Sevilla a España y Croacia. Tras sumar un triunfo de prestigio contra Inglaterra en Wembley, el seleccionador español tratará de que la campeona del mundo logre una segunda victoria que le siga acercando a los cuartos de final.

El seleccionador, que comenzó dando la enhorabuena a la selección española sub-20 femenina tras ganar el Mundial, habló del estilo del combinado nacional: «La fortaleza de este equipo es que podemos jugar de diferente manera. Es lo que vamos a mantener. Nos hacemos fuertes en nuestra idea».

El seleccionador también habló de cómo debe rotar: «Intentamos tener un equipo equilibrado. En este formato, con un viaje ayer, un entrenamiento y jugar, es razonable que haya cambios. Tenemos 26 jugadores y cualquiera puede jugar desde el principio. Entendemos que habrá que dar energía pensando en que hay cuatro partidos».

«Yo lo que quiero es que gane un español, tanto como futbolista como técnico. Todos hemos hecho méritos y ya se verá. Yo estoy feliz por estar nominado, es un gran reconocimiento y un orgullo», aseguró. «Hemos hecho méritos para ganar el Balón de Oro y no puedo negar que me gustaría. Que tomen nota, me encantaría», añadió.

Sobre el formato, mantiene su idea: «Es muy exigente jugar cuatro partidos en 10 días. Siempre anteponemos la salud del futbolista. Hemos tenido un pequeño problema con Eric, que podría haber jugado el cuarto partido, pero preferimos que se recupere tranquilo. Hubiese preferido tener un par de días más de descanso, pero se ha dado así».

«Si hubiera sido en una fase final se hubiera quedado. Para mañana no hubiera estado y para el tercer partido podía estar. Sabíamos que no podíamos correr ese riesgo. No íbamos a buscar una situación de conflicto. Queremos que jueguen cuando estén seguros», añadió.

De la Fuente habló de Fermín: «Está en un estado de forma fantástico. Nos da energía, vitalidad y mucha clase. También finalización. Es un top en Europa y en el mundo».

El seleccionador también habló de cómo ha cambiado su vida desde que llegó en 2001 al Sevilla: «Lo que diríamos…».

Por otro lado, confirmó que los 26 jugadores están disponibles: «Están todos bien. Veremos los que nos interesan, que tengan un poco de descanso. Los que esperan la oportunidad es que se lo ganan. No me genera ninguna preocupación porque sé que son futbolistas a un nivel altísimo ante Croacia», aseguró.

De la Fuente también habló de Croacia: «Claro que pienso que Croacia tiene posibilidades de competir. Nosotros no tenemos día perfecto. El colmo de estas situaciones es que, siendo mejores, puedes perder. Croacia tiene talento. Hay que dar una mejor versión de la que dimos en Londres ante Inglaterra. Cada día tenemos que exigirnos más y más».

«Todos somos importantes. El otro día me pasaban una estadística de que los futbolistas que salen en el segundo tiempo, desde que soy seleccionador, son los que más goles han metido. Le damos mucha importancia al trabajo del equipo. Eso es lo que queremos. Se puede ser más protagonista saliendo en los últimos minutos y eso es lo que fomentamos», comentó.

Sobre jugar de nuevo en España, fue claro: «Es un orgullo ver a nuestro país volcado con la Selección. Creo que se ha recuperado el orgullo de 2010. Venir a Sevilla me provoca una emoción especial. Hoy ha sido bajar al césped y recordar qué me trajo aquí, a Sevilla. Tenemos mucha vinculación con el barrio de Nervión».