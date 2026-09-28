Alemania duda de Klopp tras el peor arranque histórico y ex jugadores le destrozan: «Somos mediocres»

Jürgen Klopp no está viviendo un inicio sencillo como seleccionador alemán. El ex técnico del Liverpool no conoce la victoria después de sus dos primeros encuentros al frente de la Mannschaft. Una corta racha negativa que se ha convertido en el peor arranque histórico de un entrenador de la selección de Alemania. En su estreno ante Países Bajos acabó empatando y, tres días después, firmó una sorprendente derrota en casa ante Grecia. Los ex jugadores más críticos de la selección alemana no han tardado en dirigir sus ‘dardos’ al nuevo proyecto de Klopp.

El pobre rendimiento de Alemania en los últimos grandes torneos propició la llegada del nuevo seleccionador el pasado verano. En el pasado Mundial, el combinado germano cayó derrotado ante Paraguay en dieciseisavos de final. En la Eurocopa 2024, ante su público, un gol postrero de Mikel Merino les apeó en cuartos de final.

El Mundial de 2022 también supuso una decepción mayúscula, con Alemania eliminada en fase de grupos. La cuatro veces campeona del mundo vive uno de los peores momentos deportivos de su historia, lo que está acabando con la paciencia de todo el entorno del fútbol alemán.

En este contexto, la llegada de Jürgen Klopp prometía ilusiones renovadas. El ex de Borussia y Liverpool abandonó su retiro dorado en la factoría Red Bull para asumir plenos poderes en la Mannschaft. Ni siquiera el impulso de contar con un nuevo seleccionador le ha cambiado la cara a Alemania.

Un empate y una derrota son su bagaje tras dos partidos. La paciencia, ya colmada por los fracasos acumulados, no ha tardado en esfumarse. «Todo encajará si hacemos las cosas correctas», explicó Klopp tras la derrota ante Grecia, buscando tiempo para instalar su idea.

Un argumento que no ha servido a ex jugadores de peso como Bastian Schweinsteiger o Stefan Effenberg. El primero centró sus críticas en el nivel de los futbolistas alemanes. «Ya no estamos entre las selecciones top. Hemos caído en la mediocridad. Ya no tenemos jugadores que marquen la diferencia», sentenció el campeón del mundo en 2014 en el medio ARD.

No le falta razón. Ni siquiera el Bayern de Múnich está liderado por grandes jugadores alemanes, más allá de los veteranos Neuer y Kimmich. Aquellos llamados a dar el relevo como estrellas del fútbol alemán, Florian Wirtz y Jamal Musiala, están muy lejos de lo que prometían.

Effenberg apunta a Klopp en su segundo partido

Schweinsteiger ha exculpado a Klopp, por el momento, señalando que se encuentra en una fase de «búsqueda» de soluciones: «Sólo es el segundo partido. No es un mago». Otra leyenda del Bayern y del fútbol alemán, Stefan Effenberg, sí dirigió parte de sus ataques al nuevo seleccionador. «No veo ningún progreso ni idea de juego. Si en los próximos partidos no hay mejoras, el tono hacia él no tardará en endurecerse», ha señalado el ex futbolista en una columna en t-online.

Effenberg se ha mostrado muy crítico con el fútbol alemán en su conjunto, al que ve muy lejos de selecciones como España, Inglaterra, Argentina o Francia. «Bienvenidos a la realidad: Alemania ya no es una potencia, sino uno más en el fútbol mundial», ha proclamado. En sólo dos partidos, Jürgen Klopp ya vive su primer conato de crisis. Por delante, cuenta con dos partidos más, ante Serbia en casa y una visita a Grecia, para comenzar a encauzar su camino en la selección. La paciencia no abunda en un banquillo en el que, en los últimos tiempos, han caído técnicos de la talla de Hansi Flick y Julian Nagelsman.