Klopp, Arteta y hasta Mourinho podrían ser los agraciados si desposeen al City de sus títulos

El Manchester City ha sido declarado culpable de 114 irregularidades financieras de las 115 de las que estaba acusado por la Premier League, cargos que arrastra desde 2023. Este veredicto de culpabilidad podría acarrearle sanciones importantes que van desde la pérdida de puntos al descenso. Jürgen Klopp, Mikel Arteta o José Mourinho podrían verse beneficiados por este castigo al conjunto citizen.

En caso de descenso o en función de los puntos que pierdan, eso podría quitarle algunos de los títulos de la Premier conseguidos hasta ahora. El City está acusado de no proporcionar información financiera precisa ni los detalles correctos de pagos a entrenadores y jugadores entre 2009 y 2018, de no cumplir con el fair play financiero de la UEFA entre 2009 y 2018, y con el de la Premier League en las campañas 2015-2016 y 2017-2018. Además, le acusan de no cooperar con las investigaciones de la Premier que se desarrollaron entre diciembre de 2018 y febrero de 2023.

Esto podría hacerle perder todas las Premier League conquistadas entre esos años, por lo que los entrenadores de los equipos que quedaron segundos durante los años que el City salió campeón podrían verse beneficiados. El primer título de la nueva era en el club de Mánchester llegó en 2012 tras imponerse al United de Sir Alex Ferguson pese al empate a 89 puntos. Las victorias en el derbi de Mánchester le dieron el título.

El siguiente vino dos temporadas después, en la 2013-14, donde se impusieron por dos puntos al Liverpool de Brendan Rodgers, que sería campeón ese año si sancionan al City. En la 2017-18 llegó la primera Premier League de la era Guardiola. Los citizens arrollaron a todos y ganaron el título con varias jornadas de antelación. La diferencia con el segundo, el Manchester United de José Mourinho, fue de 19 puntos.

En la 2018-19 y en la 2021-22 se impusieron por un punto al Liverpool de Jürgen Klopp, mientras que en la 2020-21 el subcampeón fue el Manchester United de Ole Gunnar Solskjaer, que acabó segundo a 12 puntos del City de Guardiola. El otro beneficiado en caso de sanción sería el Arsenal de Mikel Arteta, que acabó segundo de la Premier League tanto en la 2022-23 como en la 2023-24. Es decir, estos seis entrenadores podrían sumar una Premier a sus vitrinas en caso de que el castigo al Manchester City trascienda más allá de lo económico.