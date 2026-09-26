Quién es Roberto Fernández: edad, dónde nació, cuánto gana en el Espanyol, su pareja de ‘La Isla de las Tentaciones’…

Roberto Fernández es uno de los jugadores más destacados del fútbol español esta temporada. El delantero del Espanyol comenzó muy bien el curso futbolístico y Luis de la Fuente le llamó para la primera convocatoria de la Selección española tras el Mundial.

Cuántos años tiene Roberto Fernández

El jugador del Espanyol, y también de la Selección española, nació el 3 de julio de 2002, por lo que en la actualidad tiene 24 años.

De dónde es Roberto Fernández

El futbolista español, que fue llamado por primera vez con España, nació en la localidad cordobesa de Puente Genil.

Cuánto dinero gana Roberto Fernández en el Espanyol

El salario de Roberto Fernández en el Espanyol, equipo en el que lleva tres temporadas, no es público, aunque se estima que está por encima del millón de euros.

Quién es la pareja de Roberto Fernández Elena Adsuara

La novia actual de Roberto Fernández, jugador del Espanyol y de la Selección española, es Elena Adsuara, famosa por ser participante en la sexta edición de La Isla de las Tentaciones. Elena, que entró con su pareja David al concurso y acabó soltera, es también la ex novia de Yeremi Pino, jugador del Crystal Palace y también de la Selección española.

Trayectoria de Roberto Fernández

Roberto Fernández milita actualmente en el Espanyol. Lleva en el conjunto barcelonés desde 2024, por lo que cumple ahora su tercera temporada. Antes estuvo medio año en el Sporting de Braga portugués, al que llegó procedente del Málaga, con el que fue clave para ascender a Segunda División en 2024.

Además, Roberto Fernández, que es canterano del Málaga, militó también en el Barcelona Atlètic, el primer filial del Barça. Ahora, el delantero andaluz es uno de los jugadores más destacados en el inicio de curso futbolístico, motivo por el que ha sido convocado por Luis de la Fuente para estar con la Selección.