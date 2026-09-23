Viaje a los orígenes de Roberto: «Con ocho años, le dije en el Bernabéu que jugaría ahí como profesional»

OKDIARIO viaja a los orígenes de Roberto Fernández, el nuevo delantero de la selección española. Nacido en Puente Genil (Córdoba) en 2002, el jugador del Espanyol vivirá su primera experiencia como internacional absoluto en el parón más largo que se recuerda en mitad de una temporada. Con motivo de su convocatoria, este periódico ha hablado de su pasado en el club de su pueblo y también en el Málaga CF con los dos entrenadores que, en etapas distintas, forjaron al ‘9’ de España.

Los dos coinciden en una cualidad común: «es muy trabajador». Lo dice Julián Estrada, su entrenador durante los dos cursos de benjamín en el Salerm Puente Genil, y también Sergio Pellicer, técnico que apostó por el delantero en el año más duro de la historia reciente del Málaga. Ambos atienden a OKDIARIO para relatar las virtudes que ya tenía el Roberto de ocho y nueve años y el de 22.

«Estuve con él los dos años de benjamines, que son los que él estuvo aquí en el Salerm. En primero de alevín dejé de entrenar. Después le fichó el Córdoba, luego el Sevilla, volvió al Córdoba, después el Málaga, Sporting de Braga y ahora el Espanyol… Sus padres viven cerca de mí. Tenemos mucho contacto. Suelo hablar con él. Era un niño muy vivo, con unas condiciones increíbles. Muy trabajador, buen compañero», destaca de Roberto Julián Estrada, quien asegura que ya con ocho años «tenía la cabeza muy bien amueblada y tenía muy claro lo que quería».

El ex técnico resalta «sus condiciones innatas». «A esa edad ya usaba las dos piernas. Conmigo jugaba de delantero y, cuando se cansaba el centrocampista que tenía, lo ponía en el centro del campo porque era fuerte y más alto que los demás. Era increíble verlo jugar. Se fijaron muy pronto en él, también en la cantera del Barça (donde estuvo un año cedido por el Málaga). Tiene mucho recorrido todavía porque es muy capaz de hacer lo que está haciendo: disfrutar del fútbol», añade.

«No me sorprende que vaya con España»

Estrada confiesa que no le sorprendió la reciente llamada de Luis de la Fuente: «Si te digo la verdad, no, porque, además de reunir muchas condiciones del fútbol, también era muy humilde, obediente, disciplinado… Era un niño que no protestaba nunca. Su familia es muy noble y eso es bueno en ese sentido para los chavales porque otros van de que saben más que nadie, te protestan mucho, se les sube… Él era todo lo contrario. Nunca quitaba la pierna».

La anécdota del Bernabéu

Estrada fue quien llevó a Roberto por primera vez al Santiago Bernabéu, donde dijo al jugador algo que nunca olvidó: «En segundo de benjamín les prometí que si quedábamos bien en la clasificación y no bajábamos, porque era la primera vez que jugábamos en 1ª Provincial de benjamines, los invitaba al Bernabéu a ver al Real Madrid. Como quedamos cuartos, los invité a todos. No sé de qué equipo es ahora, pero Roberto de chico era del Madrid».

«Ese día lo llevé a mi cargo porque sus padres no pudieron venir. Él me recuerda ahora que, ahí en el Bernabéu, le dije: ‘Tú vas a jugar aquí como profesional de Primera División’. No me acordaba de esas palabras, pero él sí», asegura. Desde que se marchó de su pueblo, Roberto no ha dejado de pasar por grandes clubes de Europa. Uno de ellos, el que marcó el inicio de su carrera como profesional.

Sergio Pellicer fue protagonista de su salto a la élite… pasando por el pozo para un club histórico como el Málaga. «Él debutó aquí en Segunda. Luego se tuvo que ir al filial del Barcelona y, con el descenso del Málaga (a Primera Federación), tanto Loren Juarros (director deportivo del club malagueño) como yo apostamos por la cantera. Hay un ejemplo muy claro: él en pretemporada no marcó ni un gol y toda la gente (afición, prensa…) decía que había que firmar otro delantero», recuerda quien hasta hace menos de un año dirigía al Málaga antes de la llegada de Juanfran Funes.

20 goles de Roberto y el Málaga a Segunda

Continúa: «Firmamos a Dioni, que era el máximo goleador histórico de Primera Federación, una leyenda. Roberto era el chaval joven que venía de una cesión, pero su capacidad de trabajo es brutal y también de absorber todos los conceptos. Con él trabajamos mucho en entrenamientos extra para mejorar la finalización». Roberto terminó marcando 20 goles en la temporada del ascenso del Málaga. Ahora, tras pasar por las categorías inferiores de la selección, tiene la oportunidad de debutar con España, nada menos que contra Inglaterra en Wembley.

«Su explosión como delantero fue ese año. Él tenía un juego de espalda y en apoyo brutal, pero tenía que mejorar en dar continuidad al juego con su físico, protegiendo la pelota y conectando con los centrocampistas. Es el delantero prototipo que gusta a todos los entrenadores que quieran equipos que no dejen jugar al rival. Para eso, necesitas gente sacrificada, con dotes físicos y sobre todo con la capacidad mental de repetir esfuerzos. Era el primer obstáculo, siempre amenazando a los centrales tanto con balón como sin él. Domina los espacios», explica.

Pellicer descifra su principal virtud: «Lo que ha marcado su mejora individual ha sido la eficacia en la finalización. Define de una manera muy clínica, al primer toque. Así han sido sus goles esta temporada contra el Rayo Vallecano o la Real Sociedad. Pero también en conducción, yéndose hacia el área y buscando los palos con el interior del pie. Siempre le decíamos que su velocidad tenía que ir acorde a la precisión. El saber pararse en una décima de segundo para pensar».

El truco de Pellicer con los penaltis

«Tengo vídeos con él de entrenamientos personalizados y siempre quería más. Es mérito de él por su ambición de querer mejorar. Había jugadores que estaban cansados y Roberto siempre te pedía más. Su convocatoria con España es el premio a la constancia y el sacrificio. Vino aquí en una situación muy complicada. Siempre se puede mejorar y él quiere. A nivel técnico-táctico ha mejorado mucho. Aún le queda muchísimo por mejorar», advierte un Pellicer que supo cómo incrementar su confianza: «Yo le nombré el lanzador de penaltis porque si tengo un ‘9’, que lo tire él».