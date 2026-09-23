Ilia Topuria, campeón de UFC: «Cuando veo que una persona tiene algo que yo no tengo, lo que nace en mí es una profunda admiración»

Ilia Topuria está de vuelta después de sufrir la primera derrota de su carrera a manos de Justin Gaethje en el UFC Freedom 250, que se celebró el pasado domingo 14 de junio en la Casa Blanca. Después de recuperarse de las heridas sufridas en la pelea, el campeón del peso pluma y ligero de la UFC vuelve con ganas de revancha ante el americano, que todo hace indicar que acabará aceptando el reto de volver a pelear contra el hispanogeorgiano. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral y las mejores frases de Ilia Topuria.

Ilia Topuria está en Miami ultimando su puesta a punto para confirmar su primer combate de la UFC después de la paliza que recibió de Justin Gaethje en el UFC Freedom 250. Después de varios meses sanando sus heridas, el campeón español está de vuelta y así lo anunció hace unas semanas en un vídeo publicado en las redes sociales en el que volvió a hacer una oda a la superación y al arte de superar las adversidades para volver aún más fuerte.

«Últimas pruebas médicas hechas. He vuelto. A todos los payasos que han estado hablando mal de mí y dándome por perdido todo este tiempo, aquí estoy. Ahora veamos quién tiene pelotas. Gracias a todos por el apoyo. La próxima vez me aseguraré de que revisen los guantes de Justin para que no les ponga nada raro. Nos vemos pronto», afirmó Ilia Topuria hace unos días tras recibir el OK de los médicos para volver al octágono.

El regreso de Ilia Topuria no tiene día ni rival oficial y aún se desconoce si antes de la revancha ante Justin Gaethje el hispano-georgiano tendrá alguna pelea. Los nombres de Paddy Pimblett y Arman Tsarukyan han sonado como posibles rivales del ex campeón antes de intentar recuperar el cinturón del peso ligero en la esperada revancha ante Justin Gaethje que, sabiendo cómo opera Dana White, todo hace indicar que tendrá lugar en los próximos meses.

Las mejores frases de Ilia Topuria

«Yo cuando veo a alguien que yo no tengo, lo que me nace es una sensación de admiración de que esa persona ha sido capaz de lograr algo que a mí me gustaría tener. Entonces me inspiro en las cosas que ha hecho para poder conseguir lo que yo quiero, que es lo que él ha conseguido. La envidia mata al corazón»; esta es la última reflexión viral que hizo Ilia Topuria, que se suma a un gran elenco de frases que ha dejado el campeón del peso pluma y ligero de la UFC y que hacen una oda al sentido común y la superación. Estas son sus mejores frases: