Ilia Topuria está listo para pelear: la UFC le pone dos rivales sobre la mesa para su regreso

El presidente de la UFC, Dana White, ha confirmado lo que ya parecía con la reaparición del hispanogeorgiano en redes sociales: «Topuria está listo para pelear; nosotros estamos listos para él». El jefe de la compañía no se ha mojado al completo sobre el futuro de El Matador, pero ha aclarado que su próximo rival estará entre dos nombres. «Ambas peleas (Gaethje o Paddy) me parecen bien. La revancha con Gaethje es increíble. Una pelea contra Paddy Pimblett es asombrosa», afirmó White.

Dana White ha explicado que una pelea con Paddy podría ser cabeza de cartel sin la necesidad de un cinturón en juego y añadió: «Es un buen problema tener que elegir entre Topuria contra Gaethje o Topuria contra Pimblett».

Por tanto, en la mesa del equipo de Ilia Topuria se abren dos caminos con dos rivales diferentes. Ambos peleadores ya se han enfrentado entre sí en enero por el cinturón interino de la división, terminando con la victoria de Gaethje sobre Paddy, que se fue a la decisión.

¿Cuándo volverá a pelear Ilia Topuria?

Aún se desconoce la fecha exacta de la vuelta de El Matador. Topuria recibió una suspensión médica provisional de 180 días que se suele conceder cuando los peleadores reciben grandes lesiones en su última pelea. Este informe le impediría en principio pelear este año. Aunque cuadrando las fechas podría pelear a finales de diciembre, la UFC suele dejar esas últimas semanas del año sin eventos, respetando la festividad de las fechas. Por lo que su regreso se prevé que sea a principios de 2027.

La enemistad con Paddy Pimblett

La pelea contra Paddy sería el clímax de una historia de hace años. La enemistad de ambos peleadores se desarrolló por los tuits de Paddy burlándose de los georgianos. La discusión pasó a mayores durante la semana del evento de UFC Londres en 2022. Pimblett lanzó al hispanogeorgiano un bote, lo que desencadenó un breve encontronazo que no pasó a mayores, pero que seguiría generando resentimiento en ambos.

Desde entonces, ambos han intercambiado descalificaciones en entrevistas y redes sociales, avivando una enemistad que trasciende lo deportivo a pesar de amagos ocasionales de respeto mutuo.