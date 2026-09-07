El enemigo de Ilia Topuria pide una pelea para diciembre: «Me encantaría aplastarle la cabeza»

Ilia Topuria y Paddy Pimblett llevan mucho tiempo con cuentas pendientes. La mala relación entre ambos peleadores ha ido aumentando con los años. De hecho, en 2022 llegaron a las manos en un hotel de Londres. El británico quiere llevar este duelo al octágono y piensa que saldrá victorioso: «Me encantaría aplastarle la cabeza, tío, pero tenemos que esperar y ver».

El hispano-georgiano sufrió varias lesiones tras su combate frente a Justin Gaethje en la Casa Blanca, aunque su recuperación está avanzando en unos plazos dignos de récord. Su enemigo asegura que tiene intenciones de pelear a finales de 2026: «Nadie me ha hablado de eso. Si peleo este año, será en diciembre».

La rivalidad entre ambos provoca que el combate sea especialmente atractivo para la UFC, ya que tendría una gran expectación al tratarse de dos de los peleadores más mediáticos. Topuria publicó un vídeo en su cuenta de Instagram donde reflexionaba después de su derrota y confirmaba que está de vuelta.

Las cosas de palacio van despacio. El Matador tiene que tener especial cuidado con sus lesiones oculares, por lo que su equipo no querrá adelantarse y tomar riesgos innecesarios. En unas declaraciones para DAZN, Pimblett señala que sus intenciones siguen siendo pelear en diciembre, independientemente del rival: «Arman (Tsarukyan), Justin Gaethje, Charles Oliveira. Hay un montón de nombres, cuando diga contra quién peleo , estoy seguro de que todos los demás lo sabrán».

Un combate más allá de la UFC

Paddy Pimblett e Ilia Topuria han traslado su rivalidad más allá de lo deportivo. La cosa se puso muy seria en el 2021, cuando el británico hizo unas declaraciones muy polémicas sobre el conflicto entre Georgia y Rusia. Sin embargo, de aquel momento en adelante, al hispano-georgiano no le compensaba tanto el enfrentamiento, ya que su oponente estaba lejos de su posición en el ranking.