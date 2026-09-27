De la Fuente llama a Le Normand en sustitución del lesionado Eric García

Luis de la Fuente ha convocado a Robin Le Normand, defensa del Atlético de Madrid, para los tres partidos que le quedan a España en la actual ventana de selecciones, todos ellos correspondientes a la Liga de las Naciones. Le Normand entra en sustitución de Eric García, que se lesionó antes del encuentro de este sábado ante Inglaterra en Wembley. El jugador culé vuelve a Barcelona.

Así, ante la lesión de Eric García, el seleccionador llama a Le Normand para los tres partidos que quedan: este martes ante Croacia en el Pizjuán de Sevilla, el próximo sábado contra la República Checa en el Carlos Tartiere de Oviedo y el siguiente martes, 6 de octubre, nuevamente ante Croacia, pero ahí ya a domicilio.

Le Normand sustituye a Eric García, que justo antes de empezar el partido ante Inglaterra -el primero de la Liga de las Naciones- sintió molestias en su rodilla izquierda. El jugador del Barcelona iba a ser titular, ya estaba previsto, pero esas molestias le impidieron jugar en Wembley, motivo por el que partió de titular Pubill.

Como explica la Federación, tras las pruebas realizadas a Eric García, se ha decidido «desconvocar» al futbolista del Barcelona «ante la cercanía de los próximos compromisos internacionales, evitando de esta manera cualquier riesgo y preservando la salud del jugador».

Con ello, Le Normand regresa a la Selección española, con la que no estuvo en el Mundial, cayéndose de la lista definitiva que dio Luis de la Fuente, que también con anterioridad sí había convocado, como hace ahora, al defensor del Atlético de Madrid.