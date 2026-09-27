Isabel Coixet, cineasta, sobre la experiencia en salas: «A mí no me gusta ver películas en casa, me gusta verlas en el cine»

El brillante año del cine patrio nos ha presentado títulos que han monopolizado la conversación cinematográfica del 2026. Lejos del fenómeno comercial de Torrente presidente, hace algunas semanas El ser querido llenó las salas españolas y este mismo fin de semana, La bola negra ha echado a rodar en la cartelera en un camino promocional que impulse a Los Javis hasta el final de la misma alfombra roja. Sin embargo, y aunque de producción italiana, otra gran cineasta española nos ha regalado uno de los largometrajes más vitalistas y emocionantes en el calendario anual. Nos referimos, por supuesto, a Isabel Coixet y la melancólica Tres adioses.

Habiendo recaudado más de 3 millones y medio de euros entre España y los mercados internacionales, el último trabajo de la directora catalana nos obsequió con una historia de trasfondo estrictamente dramático, pero de corazón luminoso. Un material que adapta el libro de relatos póstumo de Michela Murgia, ‘Tres cuencos: Rituales para un año de crisis’ y que tuvo cierta presencia tanto en certámenes como la Seminci de Valladolid y en los David di Donatello, donde Silvia D’Amico estuvo nominada en la categoría de Mejor actriz secundaria. Tres adioses llegó a las salas españolas el pasado 6 de febrero, encandilando a unos espectadores que salieron encantados de esta especie de versión cálida de Mi vida sin mí (2003), otra de las grandes obras de la filmografía de Coixet. Ahora, en una de sus entrevistas recientes, la ganadora de nueve premios Goya ha querido poner en valor la experiencia de ver las películas en el patio de butacas. Una tendencia que, paradójicamente, con el auge del streaming y la presión de los algoritmos, este año ha crecido más que nunca.

A Isabel Coixet no le gusta ver películas en casa

Hablando con Infobae, Guillermo E. Pintos le preguntó a la realizadora por este momento de la industria donde el cine parece estar amoldándose por el crecimiento exponencial de las plataformas.

Coixet explicó que venía de una gira por 15 ciudades en Francia para la promoción de Tres adioses, yendo a diferentes salas de exhibición con configuraciones y modelos únicos. Desde los grandes complejos multisalas a pequeños cines cooperativos donde el taquillero es el que hace el coloquio con el director. En su visión personal, la responsable de La librería (2017) es rotunda con ese aparente cambio de paradigma:

«A mí no me gusta ver películas en casa. En casa lo que me gusta es leer. A mí me gusta ver películas en el cine».

Su próxima película, una adaptación de Elena Ferrante con Penélope Cruz

Tres adioses ya no está disponible en las salas españolas. En cambio, aquellos rezagados que no hayan podido verla en la cartelera pueden acudir a los catálogos de HBO Max y Movistar Plus (Ficción total), donde permanece en el abanico de contenidos de ambas plataformas.

No habrá que esperar demasiado para ver lo próximo de Coixet. Bajo otra coproducción italoespañola, la cineasta adaptará Los días del abandono de Elena Ferrante, con Penélope Cruz como protagonista.