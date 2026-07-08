‘Torrente presidente’ triunfa en Netflix: Santiago Segura tampoco tiene rival en el streaming

Guste más o menos, Santiago Segura tiene una capacidad innata para saber qué es lo que demanda el público patrio. Un poder de convocatoria del que volvió a hacer gala el pasado mes de marzo, cuando estrenó la esperada Torrente presidente. Lejos de simplemente hacer unos buenos números en la cartelera nacional, el cineasta y actor de Carabanchel volvió a reventar la taquilla hasta el punto de convertir a la sexta entrega de la saga en el cuarto largometraje español más exitoso de la historia, logrando recaudar más de 30 millones de euros en los cines. Ahora, esa capacidad ha trascendido el box office y con su reciente lanzamiento en Netflix, Segura ha vuelto a demostrar que lo suyo no es una moda pasajera. La última sátira política protagonizada por José Luis Torrente lidera el ranking de la «gran N roja» en España por delante de múltiples productos internacionales.

Llegó al terminal el pasado 26 de junio y, de momento, ya lleva dos semanas comandando el primer puesto del top 10 en nuestro país. Torrente presidente no es sólo un fenómeno comercial para el patio de butacas; también es una opción que ha despertado el interés de millones de suscriptores. Los cuales–sin las barreras logísticas de tener que acudir a una sala de cine–han terminado cayendo en la curiosidad y placer culpable de ver la ristra de barbaridades y cameos de famosos presentes en la aventura política del zafio expolicía.

En su histórico desempeño financiero, el filme ha superado a otras producciones de largo recorrido taquillero, como la propia Torrente 2: Misión en Marbella (2001), El orfanato (2007), Un monstruo viene a verme (2016) o Los otros (2001). Eso sí, por delante de ella todavía han quedado hitos complejos de batir. Ocho apellidos vascos (2014) lidera la lista con 56 millones de euros, seguida de Lo imposible con 42 millones y Ocho apellidos catalanes, que se mantiene al final del podio con sus 36 millones de euros.

‘Torrente presidente’ gana las elecciones de Netflix

En el momento de la elaboración del presente artículo, Torrente presidente lidera el top 10 de películas más vistas en España y aparece en la quinta posición de las cintas de habla no inglesa más vistas del mundo. Y es que, por más que el terminal haya estrenado títulos internacionales mediáticos, los suscriptores españoles han preferido reproducir la crítica burlona de Segura hacia nuestra clase política. Este es el ranking actual:

Torrente presidente Enola Holmes 3 Mensajes de voz para Isabelle Hermanito La trampa del asesino Una película de Minecraft Tiempo límite La desconocida Minions: El origen de Gru Noche en el museo

Los datos reflejados en el propio portal de Netflix reflejan que la película ya ha superado el millón de espectadores.

¿De qué trata ‘Torrente presidente’?

A pesar de haber sido durante años un eterno perdedor, José Luis Torrente sigue convencido de ser un héroe nacional. Por eso, y auspiciado por su demagogia y mala educación, su carisma burlón y tosco lo terminan convirtiendo en la mejor opción para convertirse en el líder del partido conservador NOX.