Las redes sentencian el estreno de ‘Torrente presidente’ en Netflix: «La realidad siempre supera a la ficción»

Ya está aquí. Después de convertirse en el gran fenómeno del cine español de 2026, Torrente presidente aterriza este viernes 26 de junio en Netflix, llevando a José Luis Torrente al salón de todos los hogares. Y, como era de esperar, las redes sociales no han tardado en sentenciar el estreno con una auténtica avalancha de reacciones que van desde la devoción más absoluta hasta la decepción, pasando por un intenso debate político. Repasamos qué dicen los espectadores y, antes, los números de escándalo que dejó en los cines.

Un fenómeno de taquilla sin precedentes

La sexta entrega de la saga de Santiago Segura no llega a Netflix de cualquier manera: lo hace precedida de unos números históricos. Estrenada en cines el 13 de marzo de la mano de Sony Pictures, arrancó como el mejor estreno de una película española en quince años, con unos 300.000 espectadores y 2,4 millones de euros recaudados solo en su primer día.

En su primer fin de semana superó los 7 millones de euros y acaparó el 70% de la taquilla nacional, firmando el mejor fin de semana de los cines españoles desde 2019. A partir de ahí, todo fueron récords: en menos de un mes adelantó a Torrente 2: Misión en Marbella para convertirse en la más taquillera de toda la saga.

El balance final en salas es apabullante. La película cerró su paso por los cines con 3.785.142 espectadores y una recaudación de 28,1 millones de euros, según los datos del Ministerio de Cultura. Esos números la han aupado hasta la cuarta posición entre las películas españolas más taquilleras de la historia, superando incluso a clásicos como Los otros de Alejandro Amenábar. Por si fuera poco, más de la mitad de toda la recaudación del cine español en lo que va de año corresponde a este único título. Todo ello, con un presupuesto de menos de 6 millones de euros.

Las redes se rinden… y otros no tanto

Con semejante carta de presentación, el desembarco en Netflix ha multiplicado los comentarios. Entre los fans más fieles, el cariño hacia el personaje es incondicional. «Nadie jamás en la vida podría odiar a Torrente. Se esperaba hace mucho, gracias por tanto, Santiago», escribía un usuario. Otros confesaban su plan: «La voy a ver, como todas las anteriores» o «ahora la veré hasta cansarme».

No faltan, eso sí, las voces críticas con el resultado. Varios espectadores, incluso reconociéndose seguidores de la saga, echaron de menos al Segura de las primeras entregas: «Me encantaron Torrente 1 y 2, pero Torrente presidente es una sucesión de sketches con famosos más o menos hilados», lamentaba uno. Otro era aún más tajante: «Está claro que ha perdido la ilusión de hacer cine, porque ahora hace mucho dinero juntando escenas y algún chiste».

La política, protagonista del debate

Como la cinta es una sátira política, buena parte de las reacciones derivó inevitablemente hacia la actualidad. Un nutrido grupo de usuarios coincidió en una misma idea: que la realidad ha terminado superando a la ficción. «La estoy viendo ahora mismo y se me ha quedado corta en la sátira; la realidad siempre supera a la ficción», apuntaba un espectador. «Me reí mucho, pero pensaba: esto podría pasar perfectamente… y ahora me doy cuenta de que se quedó corta», añadía otra.

Entre estos comentarios, muchos aprovecharon para cargar contra el Gobierno y la clase política, mientras otros reivindicaban con humor el «veto» que, según ellos, sufre Segura: «Muchos la verán en secreto y dirán en redes que jamás la verán». Un debate encendido que confirma que, dentro y fuera de la pantalla, Torrente sigue siendo capaz de remover conciencias.

Sea como sea, el personaje más golfo del cine español aterriza en Netflix siendo el gran éxito comercial del año y con la red dividida entre quienes lo celebran como una comedia perfecta para los tiempos que corren y quienes echan de menos su mejor versión. El debate está servido.