Sale a la luz el encuentro de Mario Vaquerizo con una artista internacional que marcó su vida

Maestros de la Costura Celebrity continúa su andadura por La 1 de Televisión Española y, sin lugar a duda, no está dejando indiferente a nadie. El popular formato de telas y costuras se ha convertido en una de las apuestas elegidas por el público en la noche de los miércoles, puesto que ver a las celebridades demostrar su talento en el mundo de la moda es toda una travesía. Además, en el programa que se emitió el pasado miércoles 5 de agosto, hubo una confesión que no dejó indiferente a nadie. Y es que Mario Vaquerizo volvió a sorprender a todos con una de sus anécdotas.

El cantante está demostrando que sabe desenvolverse entre telas e hilos, pues continúa imbatible en el formato. Pero, entre prueba y prueba, Beatriz Luengo le preguntó por los famosos que ha conocido a lo largo de su carrera profesional. No son pocos, pero el madrileño tuvo clara su respuesta. «Para mí fue muy importante el día que vino a cenar a mi casa Débora Harry, la cantante de Blondie», comenzó explicando. Unas palabras con las que captó la atención de Luengo desde el primer momento. Pero, lejos de dejarlo aquí, el artista quiso profundizar el tema.

Mario Vaquerizo se sincera: «Era una persona que seguía siendo sexy»

Así pues, Vaquerizo ha relatado que el encuentro se originó gracias a una amiga de él que tenían en común con la cantante. «Lo más bonito del mundo es cuando llaman al timbre y dicen: Hi, Mario, I am Debbie», recordó. Y es que, aunque él de inglés sabe lo justo y necesario, esas palabras le dejaron una sensación muy especial. De hecho, su triunfo personal es que supo desenvolverse en inglés con facilidad. «Fue muy simpática y ese día, fíjate, que hablé muy bien inglés», comentó entre risas.

De ese encuentro ya han pasado muchos años, pero fue tan bonito para él que lo recuerda perfectamente. Así pues, Beatriz Luengo le preguntó qué le había transmitido Débora Harry, que también habla español. «Me gustó un montón, la admiraba mucho y le dije que era una persona que seguía siendo sexy a pesar de tener 75 años», respondió él. Y es que Mario Vaquerizo no escatimó en elogios hacia la estadounidense. Un gesto con el que expresó su gran admiración hacia ella.

Asimismo, para el marido de Alaska, Débora Harry ha sido una de las grandes pioneras en el mundo de la moda. De hecho, para él, es un referente mayor que otras grandes estrellas de la industria. Por ello, sin filtros, fue honesto. «Ha sido la que se inventó todo. Antes de Britney, antes de Digaba, antes de Madonna», comentó. Sin lugar a dudas, una anécdota con la que el cantante no dejó indiferente.