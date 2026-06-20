Así es la desconocida y anónima familia de Mario Vaquerizo que está marcada por la tragedia

Si hablamos de celebridades conocidas a nivel nacional, el nombre de Mario Vaquerizo no deja indiferente a nadie. Por todos es sabido que el madrileño contrajo matrimonio con una de las artistas más icónicas y queridas de nuestro país, Alaska. Llevan prácticamente toda una vida juntos, algo de lo que, lamentablemente, no pueden presumir todos los matrimonios. Respecto al artista, también es sabido que se ha recorrido numerosas ciudades junto a su banda, las Nacys Rubias. Una carrera musical completamente diferente a la de su mujer, pero que le ha ayudado a darse a conocer un poco más.

Asimismo, el público ha podido ver a Mario Vaquerizo como colaborador en varios programas de televisión. De hecho, inolvidable fue su paso como trabajador de El Hormiguero. Pero, a pesar de tener todo este contexto, no todo el mundo es conocedor de la vida familiar del cantante. Y es que, a pesar de ser una persona muy sociable, divertida, agradable y a la que le gusta sacar el humor de las situaciones más tensas, Vaquerizo ha tenido que hacer frente a duros momentos. Complicadas situaciones que le marcaron notablemente, pero él nunca dejó que se adueñara de él la tristeza.

Mario Vaquerizo perdió a su hermano mayor en un accidente de tráfico

Según se ha podido saber, Mario Vaquerizo es hijo de Ángel Vaquerizo y María de los Ángeles Caro. Sus padres le criaron a él y a sus hermanos en un humilde barrio obrero de Madrid. Su madre nació en Sevilla, pero se enamoró de su padre y decidieron casarse a finales de los años 60. Una historia de amor de la que nacieron sus hijos.

Para el marido de Alaska, su madre es una de las personas más importantes de su vida. Y es que, tal y como ha contado en muchas ocasiones, sus padres siempre les dieron a él y a sus hermanos total libertad para ser como quisieran ser. Una madre muy luchadora que tuvo que despedirse de su hijo cuando este tenía tan solo 32 años. Y es que el fallecimiento de Ángel, el hermano mayor de Mario y Marta, supuso un duro golpe para la familia.

El joven perdió la vida en un accidente de tráfico tras haber sido arrollado por una ambulancia mientras estaba estacionada su moto. Una dura pérdida que les afectó a todos. Asimismo, por otro lado, Ángel Vaquerizo padre es el patriarca de la familia. Un hombre que ha dedicado toda su vida a trabajar y a sacar a su familia adelante. Trabajó como electricista, pero terminó ocupando un cargo directivo en Unión Fenosa.

Además, como ya es bien sabido, Mario Vaquerizo tiene una hermana, Marta. La mujer forma parte del grupo de las Nacys Rubias y tiene una estrecha relación con el cantante. Respecto a ella, se sabe que diseña joyas y es licenciada en Historia del Arte. Una familia muy unida con la que el artista no puede mostrarse más orgulloso.