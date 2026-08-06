Claudia Chacón saca a la luz que un futbolista del Mundial ‘se lio’ con un amigo: «Me he enterado de…»

No es ningún secreto que Claudia Chacón saltó a la fama por su participación en la novena edición de La isla de las tentaciones junto a Gilbert, el que fuese su pareja por aquel entonces. Su forma de disfrutar de la experiencia que se desarrolla en República Dominicana no dejó indiferente a nadie, por lo que se le brindó la oportunidad de participar en Supervivientes 2026. Ahora, en De lunes a viernes, la mallorquina trabaja como colaboradora. En los últimos días, durante su paso por el programa de Telecinco, compartió una información que descolocó a muchos de sus compañeros.

Todo comenzó cuando habló sobre cómo eran las famosas «fiestas de futbolistas» que se suelen llevar a cabo en reservados de discotecas o, incluso, en barcos. La que fuese concursante de Supervivientes 2026 desveló que, para ese tipo de eventos, «se seleccionan a las chicas, tienen un perfil». Por si fuera poco, dejó claro que conocía el ambiente a la perfección, puesto que le pillaba de cerca. «Hace tiempo que no voy a ninguna fiesta, pero mis amigas van a todas y yo siempre cotilleo todo», reconoció.

Fue entonces cuando Claudia Chacón dejó claro que, según su testimonio, a los futbolistas les suele gustar mucho «liarse con unas y con otras». Pero no todo quedó ahí, puesto que también ha dado a conocer que conoce casos de futbolistas que «se han liado» con hombres. Acto seguido, quiso dar más detalles al respecto: «Me he enterado de alguno que se ha liado con algún amigo también».

Y añadió: «Hay personas que creemos que no, que tienen novias y se lían con amigos míos», aseguró, haciendo referencia a un futbolista que «estaba en el Mundial». A pesar de todo, hay que tener clara una cuestión, y es que pocas pruebas puede haber de esta afirmación, puesto que quienes son invitados a estas fiestas tienen claro que existe un pacto de silencio. Es más, se toman ciertas medidas para que se cumpla.

«Llegas, te quitan el móvil y a pasárselo bien», contó Claudia Chacón, bajo la atenta mirada de todos sus compañeros de De lunes a viernes. Y fue más allá: «Son muy divertidas y todo el mundo se lo pasa bien». Por si fuera poco, la colaboradora del programa de Telecinco explicó que, recientemente, habló con el futbolista Nico Williams, con quien tuvo que aclarar un malentendido después de que se produjese la ruptura con su novia, Ainhi García.

Como no podía ser de otra manera, también quiso hacer pública esta información. «Le encanta nuestro programa porque lo vio. Supuestamente yo había dicho que me había escrito y no era así», comenzó explicando a todos los espectadores. Acto seguido, no tuvo reparos a la hora de ir mucho más allá: «Yo le dije que le había defendido diciendo que no era infiel. Primero me habló muy enfadado, llamándome fantasma, pero luego me pidió perdón. Y yo lo que sé es que nada más acabar el Mundial dejó a su novia y se fue a Ibiza», concluyó.