El equipo que mejor vende en España: el Almería vuelve a romper el mercado con otra venta millonaria

El Almería ha vuelto a firmar otra venta millonaria. Ya es oficial, el Al-Ittihad ha fichado al Dion Lopy por una cifra que puede ascender hasta los 19 millones de euros, 13 de ellos fijos y los seis restantes en variables de fácil cumplimiento. Esta operación se suma a una lista considerable de salidas con un gran beneficio económico, como las de Luis Suárez, El Bilal Touré, Umar Sadiq o Marc Pubill.

En comparación con otras ligas, los equipos españoles tienen muchos problemas para conseguir altas cantidades de dinero por sus jugadores, algo que se vuelve aún más complejo en la segunda división. Sin embargo, los rojiblancos han demostrado que son expertos en conseguir este tipo de traspasos.

Lopy ya ha puesto rumbo a Arabia. Teniendo en cuenta los costes variables, el Almería recibirá un beneficio neto cercano a los 10 millones de euros. Además, el club se guarda un 10% de las ganancias en un futuro traspaso. Esta salida supone la venta más cara de la historia del club para un centrocampista.

El senegalés da un paso clave en su carrera a sus 24 años. El jugador dice adiós a Europa y se marcha al fútbol saudí tras firmar por tres temporadas. Esta salida le aleja de la máxima competición, aunque también le supone unas condiciones muy atractivas a nivel económico.

El Almería se despide de Lopy

Los rojiblancos pierden a una de sus principales referencias en el centro del campo. Mediante un comunicado en sus redes sociales, le agradecen todo lo que ha aportado: «No olvidaremos jamás tu gran trabajo, tu compromiso y la pasión que has demostrado defendiendo nuestro escudo. Te deseamos lo mejor en tu carrera. ¡Muchas gracias, Lopy!.

El equipo andaluz no será el único en sacarle partido a esta operación. El Stade de Reims se reservó el 20% de los beneficios de una futura venta. Por lo tanto, los franceses recibirán 1,3 millones de euros como mínimo, una cifra que podría crecer si los variables se cumplen.