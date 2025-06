Amenazan a Luis Suárez por no jugar el playoff con el Almería: «Te vamos a matar, vamos a secuestrar a tu hijo»

Luis Suárez, delantero colombiano del Almería y máximo goleador de Segunda Divsión, ha recibido en los últimos días amenazas de muerte por no poder disputar el partido de vuelta de semifinales del play off de ascenso a Primera. El ariete fue convocado por su selección, y aunque no jugó ningún minuto contra Argentina, finalmente no ha podido volver a tiempo para disputar el trascendental encuentro ante el Oviedo pese a lo que se había hablado sobre la famosa Operación Cóndor, que básicamente era un vuelo privado que iba a coger para estar disponible para Rubi.

La Cadena Cope ha podido hablar con el entorno de Luis Suárez para confirmar si el jugador iba a poder jugar el Oviedo-Almería de este miércoles. Tanto el futbolista como la familia están muy afectados por todo lo que está ocurriendo y la polémica que se ha generado con ese «supuesto viaje» que iba a llevar a Luis Suárez de Colombia hasta Oviedo para disputar la vuelta de semifinales del playoff. Y la gota que ha colmado el vaso son las amenazas de muerte que ha recibido a través de las redes sociales: «Te vamos a matar», «Vamos a secuestrar a tu hijo», son algunas de las lamentables amenazas que ya han puesto en manos de sus abogados y que van a denunciar ante la Policía.

Luis Suárez y el vuelo fantasma