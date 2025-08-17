Espanyol-Atlético: primer examen al nuevo proyecto

Primer examen al nuevo proyecto. El Atlético pone en juego su credibilidad en un estadio que se le da bastante mal. El Espanyol le arrancó dos empates al equipo de Simeone la pasada temporada y aspira por lo menos a repetir resultado planteando un partido trabado, de los que se le da muy mal descifrar al Cholo, que como antídoto recurrirá a cinco de los siete fichajes que hasta ahora ha confirmado. Cardoso se ha recuperado a tiempo para formar pareja en medio campo con Gallagher, mientras que Álex Baena será el acompañante de Julián en ataque.

La apuesta del almeriense en punta es una de las grandes innovaciones del Cholo en la pretemporada. A costa de ello se quedarán en el banquillo Griezmann, Raspadori y un Sorloth que cada vez huele más a salida. Con esta nueva pareja Simeone pretende incrementar la asociación de dos futbolistas que son talento puro y que deberían ser decisivos para el Atlético en la mayoría del Campeonato. Hoy tendrán la primera oportunidad para demostrarlo.

«Se fueron jugadores que lo dieron todo cuando estuvieron. Han venido otros jugadores que saben el legado que les dejaron otro futbolistas que hicieron crecer a este club. Tengo la ilusión a que se adapten a lo que pide este club. El mercado se cierra cuando se cierra y estaremos atentos a cualquier salida y cualquier llegada. Espero que nos ayuden a ser mejores», dijo ayer el entrenador argentino en la rueda de prensa previa.

El Espanyol llega todavía en paños menores, con bastantes operaciones por cerrar en el mercado y con bajas sensibles, la más dolorosa la de su portero, Joan García, al que ha sustituido el veterano Dmitrovic, que el año pasado amargó al Atlético en Leganés. Tampoco estarán el albanés Kumbucha, que se va al Mallorca, el medio centro Urko González, que ha vuelto a la Real Sociedad, o el media punta checo Alex Kral, que ha regresado al Unión Berlín. Manolo González no tendrá otra que tirar de imaginación y de cantera, pero ya sabe lo que hay.

Pita el mallorquín Busquets Ferrer, que esta temporada estrenará internacionalidad y que es en principio fiable, pero el verdadero peligro estará en el VAR, donde se sentará Figueroa Vázquez, que ayer montó junto a Munuera un escándalo de orden público en Son Moix. Con el andaluz puede esperarse cualquiera cosa, como por desgracia tuvo ocasión de comprobar en sus carnes el Mallorca.

Alineaciones probables

Espanyol: Dmitrovi, El Hilali, Miguel Rubio, Cabrera, Carlos Romero, Expósito, Pol Lozano, Rubén Sánchez, Antoniu Roca, Puado y Roberto Fernández.

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Cardoso, Gallagher, Giuliano, Almada, Julián Álvarez y Álex Baena.

Árbitros: Busquets Ferrer (campo) y Figueroa Vázquez (VAR).

Estadio: RCDE Stadium, 21.30 horas.