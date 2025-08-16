Simeone: «¿El partido en Miami? Nos preocupamos de cosas que luego no acaban pasando»

Vuelta al cole para el Atlético de Simeone. El Cholo se puso por primera vez esta temporada ante los micrófonos para analizar el debut liguero de los rojiblancos contra el Espanyol tras un mercado de fichajes ajetreado tanto en las salidas como en las llegadas. Hasta siete caras nuevas tiene Simeone a su disposición en el que será su 14ª temporada al frente del Atlético. «Sigo teniendo la energía para este puesto», se sinceró.

«Se fueron jugadores que lo dieron todo cuando estuvieron. Han venido otros jugadores que saben el legado que les dejaron otro futbolistas que hicieron crecer a este club. Tengo la ilusión a que se adapten a lo que pide este club. El mercado se cierra cuando se cierra y estaremos atentos a cualquier salida y cualquier llegada. Espero que nos ayuden a ser mejores», inició su comparecencia.

Esta será su 14ª campaña en el banquillo rojiblanco. Una temporada en la que el Atlético oposita a acercarse algo más a Real Madrid y Barcelona. «Lo afronto con mucha alegría, soy feliz por estar en el lugar que estoy. Tengo la energía que necesita este puesto que ocupo y sé las consecuencias que tiene, Tanto positivas como negativas», detalló.

Simeone también se refirió al partido que Villarreal y Barcelona podrían disputar en Miami. «Nos estamos preocupando por cosas que pueden suceder y al final no suceden. Hace años íbamos a ir nosotros a jugar allí y al final nada. De las 100 cosas que pensamos pasan el 20% de ellas. Nos preocupamos de cosas que luego no acaban pasando. Vamos a centrarnos en lo que tenemos hoy», explicó.

Este año el Atlético tratará de seguir acercándose el duopolio del fútbol español. «Siempre esperamos lo mejor y para eso hay que seguir la línea en la que llevamos tanto tiempo. El partido a partido. El club ha evolucionado y el equipo necesita evolucionar a la altura de lo que está evolucionando el club. En estos años el equipo creció más que el club, luego se igualaron y ahora el equipo necesita dar un paso más para igualar donde está el club», dijo.