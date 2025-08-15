El Espanyol, la primera piedra en el zapato para Simeone

El Espanyol es la primera piedra en el zapato para Simeone, que en el debut liguero se enfrenta a un rival que no se le da especialmente bien. Sólo una vez -y en el descuento- ha podido ganar el equipo rojiblanco en el RCDE Stadium en sus seis últimas visitas. De hecho, la pasada temporada no pudo con los blanquiazules ni siquiera en el Metropolitano, por lo que está claro que estamos ante la primera prueba de credibilidad para el Atlético 25-26.

Comenzar la Liga ganando es imperativo para el Atlético, que es consciente de que los puntos que tradicionalmente se va dejando ante los equipos de la zona baja son los que les impiden pelear por el título. No salir de Cornellà con los tres puntos sería un primer impacto en la línea de flotación de una nave que, a pesar de los fichajes, sigue a la deriva hasta que demuestre con resultados que es un candidato a todo. Eso lo saben desde el primer al último jugador de la plantilla y, por supuesto, Simeone y todo su cuerpo técnico. Fallar es un pecado. Un pecado mortal.

Al Cholo éste es un estadio que se le resiste. Lo ha visitado en once ocasiones y sólo ha podido ganar en cuatro, la última en 2021 con un gol de Lemar cuando el cronómetro se acercaba al minuto 100. La pasada temporada arrancó ganando con un golazo de Azpilicueta, pero un penalti absurdo de Lenglet le valió el empate al Espanyol, que ya en la primera vuelta había conseguido mantener su portería a cero en Madrid.

Pero ya no se trata sólo de los resultados de Simeone. Históricamente el Espanyol es un hueso para el Atlético, y así lo demuestran las estadísticas: 39 victorias locales por 28 rojiblancas, con 15 empates entre medias. Nunca jamás se han encenado tres triunfos visitantes consecutivos, ni en Sarrià, ni el Estadio Olímpico ni ahora en Cornellà. Lo más parecido fueron el 1-3 y el 0-1 de las temporadas 15-16 y 16-17. Ya ha llovido desde entonces y, a pesar de los descensos a Segunda de los locales, cada vez que ha sido necesario visitar este estadio han saltado las lágrimas.

Simeone tiene entre algodones a Barrios y Cardoso. En teoría están para jugar, pero vamos a ver si técnico quiere forzarlos. Por si acaso ayer ensayó con Koke y Gallagher, que podrían ser de hecho quienes aparecieran de inicio en la alineación. Por lo demás ya es conocida la baja de Giménez, al que no se espera -si es que no se va antes- como mínimo hasta después del primer parón.