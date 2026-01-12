Nuevo capítulo en la batalla empresarial por la compra de Warner Bros Discovery, por la que pujan tanto Netflix como Paramount. Ésta última ha presentado una demanda para exigir más información a Warner Bros Discovery mientras continúa impulsando su oferta hostil para adquirir la compañía de medios y entretenimiento, según medios especializados.

En una carta enviada este lunes a los accionistas de Warner Bros, el CEO de Paramount, David Ellison, ha anunciado que se ha presentado una demanda ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, solicitando al tribunal que «ordene a Warner Bros proporcionar esta información para que los accionistas tengan lo necesario para tomar una decisión informada sobre si aceptar o no nuestra oferta».

Desde la compañía han explicado que «junto con los accionistas de Warner Bros, hemos solicitado la habitual divulgación financiera que un consejo debe proporcionar a los accionistas al hacer una recomendación de inversión. Pero en cada una de sus 14D-9, Warner Bros no ha incluido ninguna revelación sobre cómo valoró el capital de Global Networks, cómo valoró la transacción global de Netflix, cómo funciona la reducción del precio de compra por deuda en la transacción de Netflix, ni siquiera cuál es la base de su ajuste de riesgo de nuestra oferta de 30 dólares por acción en efectivo».

«Nuestro objetivo desde el momento en que nos dirigimos a WBD fue lograr una negociación colaborativa y una transacción exitosa que fuera un logro para ambas empresas, tanto para los grupos de accionistas como para todos los grupos de interés. Seguimos desconcertados porque WBD nunca respondió a nuestro 4 de diciembre. Nunca intentó aclarar ni negociar ninguno de los términos de esa propuesta, ni intercambió margen de contrato con nosotros», dice Ellison en la carta.

La demanda se interpone menos de una semana después de que la junta directiva de Warner Bros recomendara nuevamente a los accionistas rechazar la última oferta modificada de Paramount.

El mes pasado, Warner anunció un acuerdo con Netflix para la venta de su negocio de estudios y de streaming, en una operación valorada en unos 72.000 millones de dólares en términos de capital.

Tras hacerse público el pacto con Netflix, Paramount dio a conocer su oferta hostil para hacerse con Warner.