Paramount desafía a Netflix: irrumpe con una opa hostil sobre Warner Bros de 103.000 millones

Paramount ha desatado una guerra de ofertas para la adquisición de Warner Bros. Discovery este lunes, apenas tres días después de que que Netflix acordará comprarlo por 72.000 millones de dólares (61.814 millones de euros) el viernes pasado. Ahora, el consejo de Paramount Skydance, otro gigante de Hollywood, eleva la puja por Warner Bros. hasta los 103.000 millones de dólares (88.429 millones de euros, a cambio de moneda actual), por su totalidad en efectivo. En concreto, esta oferta sitúa el precio por acción a 30 dólares (25,75 euros) frente a los 27,75 dólares (23,82 euros) que ofreció Netflix, lo que suponía una prima del 18% sobre el precio del cierre de este jueves.

«Los accionistas de Warner Bros. Discovery merecen tener la oportunidad de considerar nuestra oferta superior en efectivo por sus acciones», ha declarado el consejero delegado de Paramount, David Ellison, en una nota difundida tras presentar la oferta este lunes. Los accionistas de Warner Bros., ahora tienen hasta el 8 de enero para decidir si aceptarán la oferta lanzada.

Ellison, el hijo de Larry Ellison, el magnate tecnológico que fue uno de los cofundadores de Oracle, lleva desde agosto al frente del Paramount Skydance, uno de los principales rivales en Hollywood de Warner Bros. que se perfilaba entre los candidatos para adquirir al grupo esta semana. Ellison, en una conversación con la cadena de televisión CNBC, acusó a Warner Bros. de ignorar sus ofertas iniciales tras presentar al menos seis ofertas públicas de adquisiciones (OPA) en los últimos meses. Por ello, Ellison ha llevado su oferta directamente a los accionistas, tres días después de que Warner Bros., acordará vender sus activos a Netflix.

El acuerdo alcanzado la semana pasada entre Netflix y Warner Bros. contemplaba que el gigante del streaming adquiriera a su rival, HBO Max, tras la operación, que le daría los derechos de autor sobre marcas exitosas como Harry Potter o el universo de DC Comics.

La operación entre estos dos gigantes del entretenimiento ha levantado polémica que ha llegado hasta el Despacho Oval. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que la adquisición de los activos por parte de Netflix podría suponer un «problema» de antimonopolio. «Es un cuota de mercado grande. Podría ser un problema».

Paramount también ha hecho eco de lo que a su juicio ven como un conflicto antimonopolio. «La transacción de Netflix se basa en la suposición. poco realista que su combinación anticompetitiva con Warner Bros. consolidaría su monopolio con una cuota del 43% de los suscriptores mundiales de vídeo bajo demanda por suscripción (SVOD)», han manifestado desde Paramount.

Los títulos de Netflix han caído con fuerza un 3,24% después de que el mercado conociera la noticia este lunes. Las acciones de Paramount, en cambio, ascienden en torno al 3,55% en la Bolsa de Nueva York, en apenas la primera hora de sesión bursátil.

[Noticia de última hora, habrá actualización en breve]