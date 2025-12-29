El IBEX 35 baja un 0,06% en la apertura, manteniéndose cerca de su máximo histórico

El IBEX 35 baja un 0,06% en la apertura del lunes 29 de diciembre de 2025, situándose en 17.171,90 puntos, quedándose a apenas un 0,06% de su máximo histórico.

En la apertura, el IBEX muestra un rango de cotización que oscila entre los 17.161,10 y los 17.189,80, lo que indica un rango moderado. Además, se ha registrado un volumen negociado de 107,86 millones, lo que sugiere una fuerte actividad en el mercado.

el IBEX 35 avanza un 0,01% en la semana y se revaloriza un 45,42% en lo que va de año.

Con esta jornada, el índice acumula su primera sesión consecutiva a la baja y mantiene el tono negativo que caracteriza el cierre del mes.

Empresas del IBEX

En el conjunto del mercado de empresas, Banco de Sabadell (0,72 %), CaixaBank (0,67 %) BBVA (0,61 %) lideraron las subidas del día. También resaltaron ArcelorMittal (0,47 %) y Bankinter (0,36 %) entre los valores más altos.

En el lado opuesto, Acciona Energías Renovables (-1 %), Indra (-0,88 %) y Solaria Energía y Medio Ambiente (-0,68 %) registraron descensos, tras las últimas sesiones. Iberdrola (-0,44 %) y Acciona (-0,38 %) completaron la lista de los valores en negativo.

Entre las compañías con mayor peso en el IBEX, Banco Santander y BBVA destacaron por sus beneficios netos, de 12.574 millones y 10.054 millones de euros, respectivamente y rentabilidades por dividendo en torno al 3,66%, lo que consolida su atractivo para los inversores.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas presentan movimientos negativos en la apertura: el DAX de Fráncfort cedía un 0,37%, el CAC de París retrocedía un 0,25%, el FTSE de Londres bajaba un 0,15% y el MIB de Milán se colocaba en -0,09%.

En el mercado de divisas, el euro se cotizaba a 1,1781 dólares, con una variación negativa del 0,02%. Por su parte, el bitcoin se elevaba un 0,57% hasta los 89.630,59 dólares. La onza de oro troy, en tanto, marcaba un precio de 4.499,80 dólares, con una ligera caída del 0,05%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se sitúa en 60.89 dólares, con una variación negativa del 0.22%, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, baja hasta 56.74 dólares, con una caída del 0.05%.