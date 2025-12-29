El árbol más antiguo de La Coruña lo tiene la Policía Local: acaba de cumplir 200 años y vino de Nueva Zelanda

A simple vista, el cuartel de la Policía Local de La Coruña en Monte Alto no parece esconder ningún tesoro. Sin embargo, tras sus muros crece una joya oculta. Se trata de un árbol único en Galicia, que ha sobrevivido más de dos siglos y cuya procedencia se sitúa a más de 19.000 kilómetros: Nueva Zelanda.

Este ejemplar singular no sólo destaca por su longevidad, sino por el misterio que rodea su llegada a la costa coruñesa y por su aspiración a convertirse en uno de los árboles más emblemáticos de España. ¿Quieres saber más sobre este coloso vegetal?

El árbol más antiguo de La Coruña se encuentra en la Policía Local

El protagonista es un metrosidero (Metrosideros excelsa Gaertn), considerado el árbol más antiguo documentado de La Coruña. Los estudios y registros municipales coinciden en que supera los 200 años de edad, una cifra excepcional para una especie exótica en el clima atlántico gallego.

El árbol, ubicado en el patio interior del cuartel de la Policía Local, alcanza cerca de 20 metros de altura, con un tronco de gran diámetro y una copa que se extiende más de 30 metros, convirtiéndose en una referencia visual del barrio de Monte Alto. Su estado de conservación es notable, en parte gracias a su emplazamiento protegido dentro de una instalación pública.

Este metrosidero figura oficialmente en el Catálogo Gallego de Árboles Singulares, donde recibe protección legal por su valor natural, histórico y paisajístico.

Metrosideros excelsa: el árbol centenario que viajó desde Nueva Zelanda hasta La Coruña

La presencia de un metrosidero neozelandés en La Coruña no es casual ni reciente. Esta especie es originaria del Pacífico Sur y apenas cuenta con ejemplares antiguos fuera de su área natural. Su llegada a Galicia sigue siendo objeto de investigación y debate.

Algunas hipótesis históricas apuntan a que semillas del metrosidero pudieron viajar en barcos españoles durante las grandes expediciones marítimas entre los siglos XVI y XVIII.

Estas teorías, recogidas por investigadores y divulgadores, sugieren posibles contactos tempranos con Oceanía, anteriores incluso a los relatos oficiales de la exploración europea.

Aunque no existe una prueba científica concluyente sobre la ruta exacta, sí está documentado que este árbol es el ejemplar más antiguo de su especie en la ciudad y el origen de otros metrosideros plantados posteriormente en distintos puntos de La Coruña.

Un árbol singular protegido como patrimonio natural de Galicia

Más allá de su edad, el metrosidero destaca por su valor como patrimonio vivo. Su inclusión en el catálogo autonómico implica revisiones técnicas, medidas de conservación específicas y una protección frente a posibles alteraciones urbanísticas.

Este tipo de ejemplares cumplen una función clave como herramientas de educación ambiental y memoria histórica. Durante su floración, el árbol ofrece un espectáculo poco habitual en Galicia, reforzando su interés científico y cultural.

Este árbol bicentenario ha competido en el certamen Árbol y Bosque del Año 2026 en España, impulsado por la ONG Bosques Sin Fronteras. Su candidatura buscaba poner en valor el patrimonio natural coruñés y fomentar la implicación ciudadana en su conservación.