Netflix cierra la compra de Warner Bros por 72.000 millones y consolida un gigante de Hollywood 

Netflix ha puesto fin a la cruenta batalla de los estudios este jueves y ha acordado comprar al estudio cinematográfico Warner Bros Discovery este viernes por un importe de 72.000 millones de dólares (61.800 millones de euros) este viernes, que incluye a la plataforma de streaming HBO Max. La adquisición del estudio referente afincado en Los Ángeles creará un coloso de streaming, y la oferta supone una prima del 18% sobre el precio del cierre este jueves. La batalla fue muy disputada, con Paramount Skydance, otro estudio de referencia, entre los rivales que buscaban fichar a los activos de Warner Bros.

El Consejo de Gobierno de Netflix y Warner Bros han dado luz verde a la operación este viernes de forma unánime. Este acuerdo, anunciado por Netflix este jueves, remunerará a los accionistas con 27,75 dólares por título de Warner Bros, por un valor total de aproximadamente 82.700 millones de dólares (71.000 millones de euros). Así, marcas de la pantalla grande como Juego de Tronos, Looney Tunes o Casablanca pasarán a estar en manos del streamer. «Esta adquisición mejorará nuestra oferta y acelerará nuestro negocio en las próximas décadas», ha proclamado el co-consejero delegado de Netflix.

La oferta triunfante supone una mejora del 20% de la oferta original, que proponía comprometer unos 60.000 millones de dólares (51.500 millones de euros) para adquirir al estudio de cine fundado en Burbank (California) en 1923. En los últimos años, Warner Bros adquirió a la cadena de noticias, CNN, además del canal Turner Network Television (TNT), que transmitía series y películas clásicas de Warner Bros. Estos activos, además del canal TSB, serán sujetos a una escisión (spin-off, en inglés) para crear otra entidad pública separada.

Los futuros de Netflix han sido muy castigados por los inversores tras la operación y los títulos se dejan en torno al al 2,80% en la preapertura del mercado, en el índice tecnológico Nasdaq.

