Itziar Atienza se ha consolidado como uno de los rostros más sólidos y versátiles de la interpretación en nuestro país. Aunque muchos la descubrieron gracias a sus dotes cómicas, su evolución hacia registros dramáticos y su reciente incorporación a grandes producciones diarias la han situado en el centro del foco mediático.

Hoy repasamos la trayectoria y el lado más personal de esta actriz que no deja de encadenar éxitos.

De dónde es y qué edad tiene

Itziar Angélica Atienza Molina nació en Madrid el 26 de noviembre de 1977, por lo que actualmente tiene 48 años. Aunque madrileña de nacimiento, sus raíces están profundamente ligadas al País Vasco, ya que se crió en Galdácano (Vizcaya).

Su camino hacia la interpretación no fue directo: primero se licenció en Derecho por la Universidad de Deusto en el año 2000 y trabajó como traductora en Vitoria durante un tiempo. Sin embargo, su verdadera vocación terminó ganando la partida y comenzó a formarse como actriz mientras daba sus primeros pasos en el teatro.

Quién es la pareja actual de Itziar Atienza

En el terreno sentimental, Itziar mantiene una relación estable desde hace años con el también actor Jon Olivares. A Olivares lo hemos podido ver en producciones de gran calado como la serie Patria (donde interpretó a Joxe Mari) o Los pacientes del doctor García.

La pareja no solo comparte su vida fuera de los focos, sino que recientemente han trabajado juntos en la serie de Netflix Desaparecido, una experiencia que, según han confesado en entrevistas, ha sido muy enriquecedora para ambos.

¿Itziar Atienza tiene hijos?

A pesar de la curiosidad que despierta su vida privada, la actriz siempre ha sido muy discreta en este aspecto. Por ello, no se tiene constancia pública de que tenga hijos.

En sus redes sociales y apariciones públicas prefiere centrarse en su carrera profesional y en compartir momentos de su día a día sin entrar en detalles sobre una posible maternidad.

Su papel en ‘Sueños de Libertad’: todo lo que se sabe

Hace unos días se ha dado a conocer que Itziar Atienza se incorporará al prestigioso elenco de actores de Sueños de Libertad, el famoso serial de época de Antena 3, de cara a su nueva temporada, que llega con un salto temporal de cuatro meses y nuevas tramas que marcarán un antes y un después en la serie.

Itziar dará vida a uno de los nuevos personajes clave para esta etapa de la trama, formando parte del matrimonio Salazar, que aterriza en Perfumerías de la Reina para revolucionar la historia.

El primer episodio de la esperada tercera temporada se estrena en Antena 3 este viernes 16 de enero a las cuatro de la tarde y promete cambios, conflictos y un nuevo punto de partida para sus personajes.

Trayectoria profesional: series, películas y programas de TV

La carrera de Itziar es de las más completas del panorama nacional. Su gran trampolín fue, sin duda, Vaya Semanita en ETB2. Entre 2008 y 2016, la actriz demostró una capacidad camaleónica envidiable interpretando a personajes icónicos como la camarera Arantxa, la «Sheilys» o «la Nere» (la mítica novia del Jonan). Este programa de sketches no solo le dio popularidad, sino que fue su mejor escuela de interpretación.

Otro de sus hitos en televisión fue su paso por La que se avecina, donde participó en un episodio interpretando a Ainhoa, dejando su sello en la comedia más vista de la televisión española.

A lo largo de los años, su filmografía y currículum televisivo no ha dejado de crecer:

Series : ha destacado en papeles principales y recurrentes en Presunto culpable, Caronte, Mentiras, Entrevías (junto a José Coronado) y la reciente Las largas sombras. También dio el salto internacional con la serie Montecristo .

: ha destacado en papeles principales y recurrentes en Presunto culpable, Caronte, Mentiras, y la reciente Las largas sombras. También dio el salto internacional con la serie . Cine : la hemos visto en éxitos como Ocho apellidos vascos , El silencio de la ciudad blanca y 70 Binladens.

: la hemos visto en éxitos como , El silencio de la ciudad blanca y 70 Binladens. Programas: además de su faceta de actriz, ha ejercido de presentadora en el concurso de cocina Sukaldari.

Con una base jurídica de formación y un talento natural para el drama y la comedia, Itziar Atienza sigue demostrando que es una actriz todoterreno capaz de brillar en cualquier formato.