Goldman Sachs exigió a Kiat Lim certificar el apoyo de la alcaldesa para el pelotazo urbanístico

«Se agranda la oscuridad sobre el pelotazo urbanístico que está pegando Peter Lim en Valencia. Fuentes muy cercanas a la Alcaldesa de Valencia y al Valencia CF, me han confirmado que la operación de Goldman Sachs se cerró en un hotel de cinco estrellas de Valencia, donde se hospedó Kiat Lim desde el 3 al 5 de marzo de 2025. Goldman Sachs y la Liga forzaron para conocer de primera mano la posición de María José Catalá respecto al pelotazo urbanístico que de forma irregular aprobaron 29 concejales del Ayuntamiento de Valencia en julio de 2024. El abogado de Lim, Germán Cabrera, usó su excelente relación con el concejal de grandes proyectos, José Marí Olano, para cerrar los términos del acuerdo. Javier Solís intentó que María José Catalá recibiera a Kiat Lim, pero su buen amigo Cristóbal Grau, jefe de gabinete de la Alcaldesa, le convenció para que los contactos se hicieran discretamente, en la suite de Kiat Lim y también por vía telefónica o telemática. La Alcaldesa fue informada de todas las gestiones», ha informado Miguel Zorío.

Zorío, ex vicepresidente del Valencia CF, y líder de Marea Valencianista, denunció la semana pasada que la Alcaldesa de Valencia, su jefe de gabinete y su concejal de grandes proyectos, no han cumplido con la obligación de absoluta transparencia, a la que están obligados tanto ella como el resto de concejales que apoyaron ilegalmente el pelotazo urbanístico de Peter Lim en el pleno municipal de julio de 2024. Están obligados a informar de todas las reuniones que han tenido con los enviados de Lim para la firma de un convenio urbanístico y un préstamo catastrófico para los intereses de la primera entidad social de la Comunidad Valenciana, el Valencia CF.

«Los ciudadanos de Valencia, y los valencianistas tenemos derecho a conocer todas las reuniones presenciales, telefónicas (incluidos las llamadas y mensajes) u online, que los 29 concejales que aprobaron el convenio urbanístico del Valencia CF han mantenido con directivos, ejecutivos o representantes del club, de Meriton, de la Liga, Acento o Peter Lim; desde que el nuevo equipo de gobierno se hizo cargo del Ayuntamiento de Valencia», ha denunciado Miguel Zorío.

El portavoz de Marea Valencianista recuerda que «Acento es la consultora que contrató la Liga de Javier Tebas para «influir» en los asuntos públicos que le interesaban al presidente del futbol profesional español. A su vez, Tebas es socio de Lim en Asia, y para Kiat Lim es la persona clave con la que debes hablar para comprar el Valencia CF. También, es evidente que Acento trabaja para Tebas, al igual que lo ha hecho KPMG cuando José Marí Olano estaba en su plantilla. Así mismo, los protagonistas han reconocido que el propio Olano fue mandatado por la Alcaldesa para reunirse con Germán Cabrera, en su despacho de Madrid, para perfilar una solución adecuada al tema de las licencias del nuevo Mestalla. De igual manera, es conocida la vinculación de algunos socios y ejecutivos de Acento con el PSOE-PSPV y con el PP valenciano. También, fui testigo directo de la discreta conversación que tuvo Pepe Blanco con Lay Hoon en el palco del Atlético de Madrid, poco antes de dejar el cargo y de que se aprobará el pelotazo. Por último, es bueno recordar que algunos representantes empresariales y la propia Alcaldesa presionaron mucho a los concejales díscolos, para conseguir doblarles el brazo en esta cuestión».