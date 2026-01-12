Hace unos cuantos días, saltaron las alarmas tras confirmarse el ingreso hospitalario de Sara Carbonero. Todo ocurrió el pasado 2 de enero cuando, por diversas circunstancias, la periodista se vio obligada a ser atendida por el equipo médico del hospital de Lanzarote, donde fue operada de urgencia y donde permanece ingresada. Según varios medios de comunicación, la evolución de Sara Carbonero está siendo bastante positiva a pesar de haber pasado, incluso, por la UCI, la cual abandonó el pasado jueves. Lo que es un hecho es que, según ha trascendido, la idea es permanecer en este hospital hasta que se encuentre restablecida. Solamente así podrá volver a Madrid, ciudad en la que vive con Martín y Lucas, sus dos hijos. Por lo tanto, se descarta que vaya a haber algún tipo de traslado médico, lo que provocó cierta alarma en cuanto a su situación médica se refiere.

Lejos de que todo quede ahí, cabe destacar que la última hora del estado de salud de la periodista es favorable. Eso sí, a pesar de que las últimas informaciones apuntaban que estaba previsto que recibiese el alta este fin de semana, lo cierto es que su regreso a la capital tendrá que esperar. Al menos unos días más. De hecho, según ha trascendido, su círculo cercano habría indicado que este lunes «puede que reciba buenas noticias». Sea como sea, lo más importante de todo es que Sara Carbonero está estable y evolucionando acorde a lo que se esperaba, a pesar de que tenía el inconveniente de que esta operación «la ha cogido menos fuerte». Es más, cabe destacar que, poco a poco, «ya está activa en redes y responde a los mensajes», puesto que, aunque la recuperación está siendo lenta, lo importante es que lo está haciendo de forma favorable.

¿De qué han operado a Sara Carbonero?

Todo ocurrió a principios de año. La periodista se trasladó a las Islas Canarias junto a su pareja José Luis Cabrera y un grupo de amigos para dar la bienvenida a 2026. A pesar de todo, el viernes 2 de enero, la periodista comenzó a encontrarse mal. Tanto es así que aseguraba sentir un fortísimo dolor abdominal por la que fue necesaria la intervención de los médicos.

Hasta tal punto que, como consecuencia de sus antecedentes médicos, Sara Carbonero tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital de Lanzarote. Fue entonces cuando los especialistas decidieron dejarla ingresada para poder hacer un seguimiento mucho más exhaustivo. Ese mismo día tuvo que ser operada de urgencia y, posteriormente, comenzó su recuperación en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Debemos tener en cuenta que no ha trascendido la verdadera razón por la que tuvo que ser intervenida y por la que lleva tantos días ingresada en el hospital. Es un hecho que su círculo más cercano siempre se ha mostrado muy cauteloso a la hora de hablar sobre la vida privada de la periodista. Será ella quien, probablemente a través de redes sociales, haga público lo que le ha sucedido si así lo considera oportuno.