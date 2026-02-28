Manuel Carrasco tras ser nombrado Hijo Predilecto de Andalucía: «Es difícil explicar todo lo que siento»

Uno de los grandes artistas que nos ha dado nuestro país es, sin lugar a duda, Manuel Carrasco. El artista ha logrado conquistar a todos no solo con su arte y su voz, sino también con su humildad y buen corazón. Una trayectoria profesional que le ha llevado a recorrer la geografía española con su música, pero también a dar el salto a nivel internacional. Eso sí, siempre llevando el nombre de su querida isla Cristina (Huelva) por bandera. Y es que, por mucho que crezca a nivel artístico y por muchos estadios que llene, él siempre recordará sus raíces y su tierra natal.

Por ello, este 28 de febrero, Manuel Carrasco cumplirá un hito en su carrera profesional. Y es que, tal y como se ha informado, será nombrado Hijo Predilecto de Andalucía. Una distinción que no vió venir y que ha agradecido enormemente. De esta manera, según se sabe, la conmemoración tendrá lugar durante el acto oficial de entrega de las Medallas de Andalucía. Un reconocimiento que no llegará solo. Pues, la actriz Paz Vega también lo compartirá. Así pues, el intérprete de Uno x Uno, ha querido compartir unas palabras en sus redes sociales al respecto.

Manuel Carrasco se sincera: «Es todo un honor»

Recibir una distinción como Hijo Predilecto de Andalucía, a sus 45 años, es una sensación «difícil explicar». Por ello, se ha sincerado. «Es difícil explicar todo lo que siento», escribió. Y es que, no tiene manera de agradecer el apoyo constante que recibe de su público y de su querida tierra. Por ello, ha dado las «gracias de todo corazón» y ha dejado claro que, para él, «es todo un honor». Así pues, respecto a esta distinción, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció la noticia en su cuenta oficial de X (anteriormente conocido como Twitter).

«Este #28F nombramos Hijos Predilectos a dos referentes del talento de Andalucía, @manuelcarrasco_ y Paz Vega. Manu Carrasco ha puesto en pie a miles de personas cantándole a Andalucía y la lleva con orgullo por el mundo», escribió. «¡Estamos deseando escuchar su interpretación del Himno!», agregó. Por lo tanto, este sábado 28 de febrero, promete ser un día repleto de emociones.

Próximos conciertos de Manuel Carrasco

Hace unos meses, Manuel Carrasco dio inicio a su nueva era musical y lo hizo de la mano de un nuevo proyecto discográfico. Desde entonces, el artista ha alzado su voz en diversos escenarios con el objetivo de reencontrarse con su público. Una travesía que, recientemente, le ha llevado a México. Pero, si hay eventos que el andaluz aguarda con mucha ilusión, son los que se llevarán a cabo en el mes de junio.

Tal y como se puede ver en su página web, Manuel Carrasco realizará cinco conciertos en Sevilla. Una serie de eventos únicos que tendrán lugar a mitad de junio, en el Estadio de la Cartuja. De esta manera, el cantante pretende celebrar sus discos con noches muy diferentes. ¡No te lo puedes perder!