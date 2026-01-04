Sale a la luz la verdadera razón por la que Manuel Carrasco dejará los escenarios en 2026

Manuel Carrasco se ha convertido en uno de los artistas españoles más queridos y sonados del momento. Y es que, el cantante no solo ha sabido conquistar con sus letras, también con su humildad y cercanía. Una carrera profesional que ha crecido a pasos agigantados. Y es que, el público lo adora. Sin embargo, tras años de recorrerse la geografía española y parte del mundo, el artista ha considerado que ya va siendo hora de parar un poco. Pues, la música es una industria que requiere un arduo trabajo y dedicación. Una serie de facetas que no son presenciadas por el público. Por ello, este 2026 se lo quiere tomar de descanso.

Tal y como reveló en su entrevista con Pablo Motos, este año realizará los conciertos que tiene apalabrados, que no son muchos, y parará. Pues, Manuel Carrasco es consciente de que necesita hacerlo si quiere seguir disfrutando de su trabajo. «Voy a hacer lo que tengo apalabrado y pararé. Tengo que parar, lo necesito», comenzó explicando en El Hormiguero. Y es que, el intérprete de Salitre comentó que los artistas del gremio musical no solo se dedican a subirse a un escenario y cantar. Hay mucho trabajo detrás que no se ve y que también agota. Mucha presión que, a veces, pasa factura.

Manuel Carrasco sobre sus conciertos en 2026: «Van a ser diferentes»

«Hay mucha presión. Mucha. Nunca te acostumbras. Hay mucho que se te va de la vida en ese esfuerzo. Es una sensación de no estar seguro con nada. Y luego hay una energía que igual que la das, también te absorbe. Tenemos familia. Tenemos otra vida. Y para escribir canciones y seguir avanzando necesitas llenarte también y no solo vaciarte», confesó al respecto en el programa de Antena 3.

Carrasco ama su profesión, pero también a su familia. Por ello, realizará cuatro conciertos únicos en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Una pequeña despedida antes de dar inicio a su periodo de descanso, que será temporal. «Es una idea bastante original. Hemos titulado la gira de los cuatro conciertos como Salvaje desde la raíz, y cada concierto tiene un nombre: Viento salvaje, La cruz salvaje, Corazón salvaje y Pueblo salvaje, que son mis cuatro últimos discos, los más icónicos y los directos más importantes que he tenido», señaló.

Con el objetivo de hacer de estas experiencias un encuentro único, ya que no habrá más este 2026, han dejado claro que serán espectáculos diferentes. «Los conciertos van a ser diferentes. Va a haber un nexo de unión entre ellos, porque hay canciones que voy a cantar en todos, pero cada uno nos va a llevar a una época determinada a través de la estética, los visuales, donde voy a rescatar muchas de las canciones que no suelo cantar de esos discos en concreto. Es una locura, pero va a ser lo mejor que haya hecho hasta el momento», dejó caer con emoción. Manuel Carrasco es un artista dedicado y entregado a su público. Por ello, como el gran trabajador que es y profesional, ya lo tiene todo previsto para estos espectáculos. Una serie de noches inolvidables que marcarán un antes y un después en su carrera profesional, pero también en el corazón de sus fans.