Clara Sanz, florista: «Los girasoles no giran alrededor del sol: una vez abiertos siempre miran al este»

El mundo de las flores está lleno de creencias populares que repetimos casi de forma automática. Sin embargo, la botánica suele ser bastante más precisa y, en ocasiones, rompe por completo con esos relatos.

Clara Sanz, florista profesional y divulgadora en TikTok a través del perfil @lamodernaruralshop, se ha convertido en una voz autorizada para desmontar mitos florales y explicar, con criterio técnico, cómo funcionan realmente las plantas que decoran nuestros hogares.

Clara Sanz explica por qué los girasoles no siguen al sol cuando florecen

Durante años se ha dado por hecho que los girasoles giran constantemente buscando la luz solar. Esta idea tiene su origen en el fenómeno del heliotropismo, pero Clara Sanz aclara en su cuenta de TikTok un matiz clave: ese movimiento solo se produce mientras la planta está creciendo.

En el momento en que el girasol se abre y la flor alcanza su estado adulto, el tallo deja de moverse. Según explica la florista, una vez abierta la flor queda orientada de forma permanente hacia el este.

Esta posición no es casual, ya que permite aprovechar mejor la luz de la mañana y optimizar procesos fisiológicos como la polinización y la regulación térmica.

El dato resulta especialmente útil para quienes cultivan girasoles en huertos o jardines, ya que obliga a pensar la orientación desde el inicio y no confiar en un supuesto giro continuo que, en realidad, no existe.

Cómo secar hortensias y rosas sin arruinarlas, según una florista profesional

Otro de los errores más habituales en decoración floral tiene que ver con el secado de flores. Clara Sanz insiste en que no todas las flores ni todos los momentos del ciclo vegetal sirven para conservarlas. En el caso de las hortensias, uno de los fallos más comunes es intentar secarlas cuando aún son jóvenes o de color blanco.

La experta recomienda utilizar hortensias maduras, especialmente aquellas que ya han virado a tonos verdosos. Estas flores presentan una estructura más firme, lo que permite que mantengan la forma y el volumen tras el secado. Con flores jóvenes, el resultado suele ser una pérdida total de pétalos o una apariencia marchita poco estética.

Las rosas, en cambio, requieren rapidez. Sanz aconseja iniciar el secado nada más cortarlas, sin esperar a que empiecen a decaer. De este modo, conservan mejor el color y la rigidez del tallo.

Además, para técnicas decorativas como el teñido por absorción, muy habitual en paniculata, la florista subraya la importancia del origen: únicamente las variedades de flor grande procedentes de Ecuador ofrecen resultados profesionales.

Por qué las flores actuales casi no huelen

La ausencia de aroma en muchas flores comerciales es una queja frecuente entre los consumidores. Clara Sanz señala que no se trata de una casualidad, sino de una consecuencia directa de la selección genética.

La industria prioriza variedades resistentes, con larga vida en florero y capaces de soportar transportes internacionales, relegando el perfume a un segundo plano.

Como alternativa, la florista recomienda apostar por flores de cultivo propio. Las variedades locales, menos manipuladas genéticamente, conservan aromas más intensos y auténticos.