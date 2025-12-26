La viral contestación de Haaland a Guardiola por su exigencia de no pasarse de peso en Navidad

Pep Guardiola siempre ha sido un maniático en la vuelta de vacaciones con sus futbolistas. Es por ello que desde hace tiempo tiene instaurada una ley intocable en el Manchester City: aquel que se pase de peso, no juega. A pesar de que este año no habrá Boxing Day, en el club inglés no quieren que la plantilla se relaje en la pelea por la Premier League.

Hace unos días, el catalán ya había avisado a sus futbolistas: «El 25 (de diciembre) voy a estar ahí controlando cuántos kilos suben. Llegan ‘gorditos’. Pueden comer en Navidad, pero quiero controlarlos, tengo que hacer la convocatoria para el día 27 contra el Nottingham Forest. Imagina que un jugador que ahora está perfecto llega con tres kilos de más, se quedará en Manchester y no viajará a Nottingham, eso seguro», comentó Pep.

Ante ello, Erling Haaland ha preferido tomárselo con humor compartiendo una imagen de la báscula en redes sociales: «Todo bien!», escribía el noruego con una marca de 94.4 kilos. Una cifra que, según indica el delantero, está dentro del margen que había permitido Guardiola para el partido de este sábado ante el Nottingham Forest. El Manchester city es segundo en la clasificación con 37 puntos, dos menos que el Arsenal de Mikel Arteta.

Erling Haaland vuelve a ser un monstruo con Guardiola

El ‘robot’ ha recuperado la imagen temible que tenía en su primer año en el Etihad Stadium. Ya suma 25 goles y cuatro asistencias en 23 partidos siendo el máximo goleador del City y la Premier. Una pieza clave de cara a las aspiraciones del club inglés después de dos años muy complicados para Guardiola.

En la Champions, tras la victoria en el Santiago Bernabéu, el equipo celeste es cuarto en la clasificación, solo por detrás de Arsenal, Bayern y PSG y teniendo grandes opciones de terminar en el top-8 para clasificarse directamente a octavos de final.