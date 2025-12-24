Más millones para Guardiola: el City quiere pagar 75 millones por Antoine Semenyo

El Manchester City planea romper el mercado… una vez más. Pep Guardiola pide, y el City responde con uno de los jugadores del momento en la Premier League, el talentoso inglés Antoine Semenyo está en el radar de los citizens y todo parece apuntar a que el deseo es compartido y el acuerdo es inminente.

Tras una temporada anterior sin títulos de primer nivel, el club inglés decidió reforzar su proyecto deportivo con una fuerte inversión este verano y, pese a un arranque irregular, el equipo de Pep Guardiola ha recuperado sensaciones y resultados. En ese contexto, el nombre de Antoine Semenyo emerge con fuerza como el gran objetivo para reforzar el ataque del conjunto skyblue.

El foco del Manchester City y Guardiola está puesto en consolidar una regularidad que le permita pelear el título doméstico hasta el final. Para ello, la dirección deportiva estudia reforzar la plantilla con un perfil ofensivo contrastado en la Premier, capaz de aportar desborde, gol y versatilidad. En ese escenario aparece Antoine Semenyo, uno de los futbolistas más destacados del campeonato en la presente temporada.

Manchester City y Bournemouth van a intensificar los contactos de forma inmediata por el extremo nacido en Londres de cara a este mes de enero, Según ha informado el periodista Fabrizio Romano. El City y Guardiola están avanzando con decisión para cerrar el acuerdo por Antoine Semenyo, consciente de que la competencia ha sido numerosa durante los últimos meses. No obstante, la balanza parece inclinarse a favor de los citizens, que se ha convertido en el destino prioritario del futbolista, por delante incluso del fuerte interés mostrado por el United.

La operación está condicionada por una cláusula muy concreta. Antoine Semenyo cuenta con una cláusula de rescisión cercana a los 75 millones de euros, vigente únicamente hasta el próximo 10 de enero. A partir de esa fecha, el escenario contractual cambiaría y el Bournemouth tendría mayor margen de maniobra. El Manchester City, consciente de este límite temporal, planea contactar directamente con el club de Andoni Iraola para explorar fórmulas alternativas de pago y estructurar la operación sin alejarse demasiado de esa cifra.

El precio se justifica por el rendimiento del jugador en la presente campaña. Semenyo se ha convertido en uno de los nombres propios de la Premier League, firmando hasta el momento ocho goles y tres asistencias. Su impacto ofensivo, unido a su capacidad para actuar en varias posiciones del frente de ataque, ha despertado el interés de prácticamente todo el ‘Big Six’, con la única excepción del Arsenal. Pero el City parece haber tomado la delantera y su fichaje es inminente.

En cualquier caso, el City atraviesa un momento competitivo claramente al alza. El equipo encadena siete victorias consecutivas entre todas las competiciones y se ha reenganchado de lleno a la lucha por los grandes trofeos. En la Premier League, los de Guardiola ocupan la segunda posición con 37 puntos, fruto de doce victorias, un empate y cuatro derrotas. La distancia con el liderato es mínima, apenas dos puntos respecto al Arsenal, lo que mantiene intactas las aspiraciones del vigente campeón de Inglaterra.