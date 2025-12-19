Guardiola amenaza al Manchester City con su futuro: «Me quedan 18 meses y deben estar preparados»

Pep Guardiola siempre ha sido muy enigmático a la hora de hablar de su futuro. Con contrato hasta junio de 2026, con opción a uno más, el entrenador catalán volvió a hablar de las opciones que baraja en el presente y si está meditando su salida del Manchester City para afrontar nuevos retos en su vida profesional.

Desde hace varios días se rumorea que Enzo Maresca, quien formó parte de su cuerpo técnico y ahora como gestor del Chelsea, será su posible sucesor en caso de que Pep decidiese salir del club a final de temporada. Una noticia que aprovechó la prensa local en la previa del partido de Premier League ante el West Ham para preguntarle en qué punto está la posibilidad. Como de costumbre, dejó más preguntas que respuestas.

«Siempre me preguntan lo mismo y sabemos que tarde o temprano me iré del Manchester City. Me quedan 18 meses de contrato y estoy contento con la progresión del equipo. La misma pregunta llega todas las temporadas en algún momento. Lo que tenga que pasar, pasará. No hay conversaciones sobre ello. Fin del tema. No voy a estar aquí para siempre, pero lo que tenga que pasar, pasará. El club tiene que estar preparado para cuando ocurra, pero no es un tema sobre la mesa ahora mismo», indicó Guardiola.

Como ya dijo hace unos meses, su plan pasa por tomarse un descanso una vez se marche del City, equipo al que lleva dirigiendo desde 2016. Entre sus planes siempre ha estado la posibilidad de dar el salto a la selección, pero de momento sigue centrado en el fútbol inglés: «Estoy aquí. Lo que pase en el futuro nadie lo sabe. Incluso si tuviera un contrato de diez años o de seis meses, el fútbol cambia mucho. Ahora en lo que pienso es en el partido contra el West Ham United y después en que me iré a jugar al golf con mi padre. Eso es todo», concluyó.