Un ex futbolista del Barcelona destroza a Pep Guardiola: «No veo un hombre, veo una serpiente…»

Yaya Touré, ex jugador del Barcelona, ha rajado de una forma brutal contra Pep Guardiola, su entrenador tanto en el Barça como en el Manchester City. Tras decir hace unos años que el técnico español tenía «un problema con los negros», ahora vuelve a arremeter contra él al decir que le ve «como una serpiente».

«No veo un hombre, veo una serpiente… Me trataba como si fuera polvo», ha comentado el ex futbolista de Costa de Marfil en unas críticas durísimas contra el actual entrenador del Manchester City. Yaya Touré estuvo con Guardiola en dos etapas distintas, primero en Barcelona, de 2008 a 2010 y después en el Manchester City, de 2016 a 2018. En ambos casos, el jugador ya estaba antes en esos equipos de que llegara Guardiola al banquillo.

Además, el ex futbolista ha recordado una frase que le dijo su mujer con la que sentenció por completo a Guardiola. Fue cuando, tras hacer buen Mundial en el año 2010, le pidió que siguiera en Barcelona tras tener muy pocos minutos en la temporada anterior. «Mi mujer me dijo: ‘¿Vas a hacer caso a esa tontería? Te trató como a un perro y ahora quiere que te quedes, ¿y tú te vas a quedar? Vamos a Manchester. No es un hombre, es malvado, como satán’», desvela ahora Yaya Touré.

Unos años después, se volvieron a encontrar en Mánchester. Eso sí, Yaya Touré sí guarda un buen recuerdo de Guardiola en el primer año que coincidieron, la temporada 2008/09, en la que ganaron el sextete en Barcelona: «El primer año con Guardiola fue increíble. Ganamos todo. Él confiaba en mí y me ponía hasta de central para poner a Busquets en el centro. No teníamos ningún problema».

A pesar de que el «Mónaco me triplicaba el sueldo», se fue al Barcelona «porque quería ir allí, sabía que podía crecer mucho como jugador al coincidir con Henry, Ronaldinho, Iniesta, Xavi o Messi, que fue un sueño». Sin embargo, tras un año y ganar el triplete, se quiso ir.

«Después de ganar el triplete, el presidente nos llevó a la sala de trofeos del club y vi tantos nombres históricos que pensé que igual era mejor irme a un equipo sin historia y allí escribir mi nombre, porque en el Barça sería imposible, pero al final me quedé un año más», añadió Yaya Touré, ahora en guerra con Guardiola.