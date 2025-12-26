Palma se hermanará con Santa Cruz de Tenerife para colaborar en iniciativas del tejido cultural y económico y para el fortalecimiento de los vínculos históricos y sociales. Es por ello que el alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, se ha reunido hoy con su homólogo de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en la sede del Ayuntamiento de la capital canaria, con el objetivo de avanzar en el proceso de hermanamiento entre ambas ciudades.

En el transcurso de la reunión, Bermúdez ha informado al alcalde de Palma de «la aprobación por parte del pleno municipal, el pasado mes de julio, para proceder al hermanamiento de Santa Cruz de Tenerife con Palma como muestra de la voluntad institucional de cooperación, intercambio cultural económicos que unen ambas ciudades».

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife ha destacado que son muchas las sinergias empresariales que conectan ambas ciudades, además de importantes lazos culturales «que se extienden desde el Colegio Tinerfeño-Balear, fundado en 1925 por los mallorquines Matías Llabrés y Jaime Massanet, que desempeñó un papel clave en la educación de varias generaciones, que lo llevó a ser el primer centro con reconocimiento oficial por la calidad de sus enseñanzas».

En este sentido ha recordado que «son numerosas las familias asentadas en esta capital que conservan apellidos de origen balear, como Ballester, Bennasar, Bonet, Caldentey, Llabrés, Massanet, Rosselló, Sureda, Togores o Weyler, entre otros”.

El alcalde de Palma, por su parte, ha destacado la importancia del hermanamiento entre ambas ciudades, que ha calificado como «una iniciativa de gran valor para el fortalecimiento de nuestros vínculos históricos, culturales e institucionales, así como para la exploración de nuevas vías de colaboración entre los dos municipios y establecer sinergias en áreas clave como la insularidad, la cultura, la economía y el desarrollo sostenible».

Tras la visita, ambos alcaldes han mostrado su intención de ejecutar el acuerdo plenario de hermanamiento que derive en su reconocimiento oficial.

El pasado año Palma se hermanó con la ciudad de Perpinyà en el 700 aniversario de la muerte del rey Sanxo I El Pacífic en 1324.