El alcalde independentista de Manacor hermana la ciudad con la Gerona de Puigdemont

El pleno del Ayuntamiento de Manacor ha aprobado definitivamente el pacto de hermanamiento con la ciudad de Gerona, tras avalar inicialmente el acuerdo el pasado mes de julio. Se da la circunstancia de que ambas ciudades tienen consistorios gobernados por coaliciones separatistas, y que la ciudad catalana es el lugar de nacimiento del fugado Carles Puigdemont. También fue alcalde de la misma antes que presidente de la Generalitat catalana.

El ayuntamiento mallorquín está gobernado por una coalición con Més per Mallorca, Esquerra Republicana y la Asociación Independiente de Portocristo. El alcalde es Miquel Oliver, de Més per Mallorca. Por su parte, Lluc Salellas (Guanyem), es alcalde de Gerona con el apoyo de Junts y ERC.

Así, según ha resaltado el Ayuntamiento mallorquín en una nota de prensa, Manacor y Gerona formalizan su compromiso de colaborar para impulsar actividades de intercambio y conocimiento mutuo, especialmente en los ámbitos de la cultura y la lengua catalana, así como en iniciativas sociales y educativas.

El acuerdo establece que las dos ciudades trabajarán conjuntamente para desarrollar proyectos y actividades de forma periódica, con la participación de entidades culturales y sociales.

Ambos ayuntamientos trabajan a través del Comité de Hermanamiento en un plan de actividades para los próximos años, centrado en las artes escénicas, la cultura popular y la política lingüística.

El pacto recoge que Gerona y Manacor «comparten un papel de liderazgo cultural y económico» dentro de su territorio de influencia, sosteniendo que ambas son ciudades próximas a grandes capitales con un tejido cultural rico y activo, especialmente en las artes escénicas y la cultura popular.

Cabe recordar que el pasado septiembre una delegación del Ayuntamiento de Girona visitó el municipio mallorquín y participó en la XXX edición de la Fira de Teatre, así como en otras actividades culturales.

Con este acuerdo, Gerona se convierte en el segundo municipio hermanado con Manacor, después que en marzo de 2024 el Ayuntamiento aprobara el hermanamiento con el municipio italiano Castel Sant’Elia.